Папа Римський Франциск вакцинувався від коронавірусу

Папа Римський Франциск зробив щеплення вакцини від коронавіруса. Вакцинація проходила у Ватикані

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Про це повідомляє AFP.

Папі Франциску 84 роки. У молодості йому видалили частину одного легкого, що зробило його вразливим для коронавірусу.

Раніше Папа Римський Франциск назвав етичним обов'язком прищепитися від коронавірусу.

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"Від цього залежать здоров'я і життя інших людей. Це етичний вибір, тому що ви граєте своїм здоров'ям, своїм життям, але ви також граєте і своїми життями і інших", – сказав він.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск в зв'язку з пандемією COVID-19 надав "спеціальну індульгенцію" всім віруючим, які покаялися протягом року.

Відзначимо, Франциск вважає, що пандемія COVID-19 стала відповіддю природи на спровоковану діяльністю людини екологічну кризу.

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