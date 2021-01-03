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Папа Римський схвалив відставку неугодного Лукашенку глави білоруських католиків

3 січня, 14:56

Ольга Литвин Ольга Литвин

Кондрусевича після "перевиборів" не впускають у Білорусь

Глава білоруських католиків архієпископ Тадеуш Кондрусевич дістав відставку від імені Папи Римського Франциска.

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Про це повідомив сайт vaticannews.

"Архієпископ іде на пенсію через досягнення вікової межі – Тадеушу Кондрусевичу 3 січня виповнилося 75 років", – уточнив католицький ресурс.

Керівництво архиєпархії поки що перейшло до єпископа Казимира Велікосельця.

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Нагадаємо, із кінця літа білоруська влада не впускає у країну Тадеуша Кондрусевича.

Невдовзі після президентських виборів у Білорусі архієпископ закликав силовиків і протестувальнків припинити насильство, а Лукашенка і чиновників – почати "конструктивний діалог із суспільством, припинити насильство і негайно звільнити всіх затриманих на мирних акціях невинних громадян".

31 серпня прикордонники не пропустили Тадеуша Кондрусевича з Польщі до Білорусі без пояснення причин. Пізніше МВС визнало паспорт Кондрусевича недійсним. Лукашенко декілька разів звинуватив Кондрусевича в тому, що він виїжджав до Польщі "для консультацій".

Нагадаємо, у Білорусі понад 100 людей зустріли Новий рік, перебуваючи під адміністративним арештом за участь у акціях протесту.

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Ватикан католики Білорусія Папа Римський Франциск
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