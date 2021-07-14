Папу Римського виписали з лікарні після операції

Насамперед Франциск помолився за здоров'я всіх тих хворих, яких зустрів у клініці

Відразу після виписки з лікарні Франсісо відправився помолитися біля ікони Діви Марії. Фото: REUTERS, колаж "Сегодня".

84-річний Папа Римський Франциск повернувся до своєї резиденції з лікарні, де йому була проведена планова операція з видалення частини товстого кишечника. Загалом Папа Римський провів у лікарні 10 днів, повідомляє агентство Associated Press.

Реклама

По дорозі з римської клініки "Джимеллі", де оперували Понтіфекса, папський Ford зупинився біля базиліки Санта-Марія-Маджоре, де знаходиться улюблена ікона Діви Марії. Франциск завжди молиться біля цієї ікони, повертаючись із закордонних поїздок.

Представник Ватикану Маттео Бруні заявив, що Франциск "висловив подяку за успіх операції і помолився за всіх хворих, особливо тих, з якими він зустрівся під час свого перебування в лікарні".

Читайте також: У Папи Римського рак кишечника? Ватикан назвав діагноз понтифіка

Після короткої зупинки у базиліки невеликий кортеж Франциска під'їхав до бічного входу до Ватикану. Автомобіль зупинився не доїжджаючи до воріт, і Папа вийшов з авто привітати солдат, які охороняють ворота, і поліцейських мотоциклістів з кортежу, що супроводжували папський Ford.

Реклама

Журналісти Associated Press зазначили, що Франциску доводилося спиратися на охоронців, які підтримували Папу.

Після цього машина з Папою в'їхала в Ватикан через ворота Перуджино.

Нагадаємо, що операцію проводила медична група з 10 фахівців. За кілька годин до госпіталізації Франциск прочитав традиційну проповідь і повідомив віруючим про свої майбутні поїздки до Угорщини і Словенії.