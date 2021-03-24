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Партія Нетаньяху перемогла на виборах до парламенту Ізраїлю

24 березня, 07:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Прем'єр уже подякував громадянам за підтримку

Партія прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "Лікуд" і її союзники набирають необхідну кількість мандатів для створення коаліції в парламенті. Про це свідчать дані екзитполів.

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Нетаньяху вже оголосив про свою перемогу в Twitter і подякував громадянам за "величезну перемогу".

"Громадяни Ізраїлю – спасибі! Ви подарували нам величезну перемогу правих і" Лікуду "під моїм керівництвом." Лікуд "з величезним відривом обійшов наступну за величиною партію", – написав Нетаньяху.

Згідно з даними екзит-полів, "Лікуд" може отримати близько 33 мандатів. З ним у блоці йдуть ще три партії: "Шас", яка за прогнозами отримає 8-9 мандатів, "Релігійний сіонізм" і "Яадут а-тора" – по 6-7 мандатів. Також до них може приєднатися партія "Яміна" – ще 7-8 мандатів.

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Щоб сформувати уряд "Лікуд" і її союзникам потрібен загалом 61 депутатський мандат.

Нагадаємо, між Україною та Ізраїлем з 1 січня 2021 року діє зона вільної торгівлі. Після підписання відповідного договору Нетаньяху назвав її "хорошою новиною для економіки Ізраїлю".

Ми також повідомляли, що прем'єр Нетаньяху першим зробив щеплення від коронавірусу в Ізраїлі в рамках популяризації масової вакцинації, яка почалася там 20 грудня.

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