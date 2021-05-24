Перехворілим на COVID-19 видаляють очі – в Індії почалася епідемія рідкісного "чорного грибка"

У людей утворюються тромби, виникає сильний біль в носі і горлі, він вражає слизову оболонку і навіть може призвести до сліпоти і смерті

Індію вражає "чорний грибок". Фото: колаж "Сьогодні"

В Індії заявили про зростання епідемії рідкісної хвороби – "чорного грибка". Смертність від неї становить близько 50%, а мало не єдиним способом лікування є видалення очей.

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Про це повідомляє BBC.

Лікарі розповіли, що люди, які вилікувалися від COVID-19, з більшою ймовірністю захворіють на мукормікоз. Це відбувається через те, що коронавірус лікується стероїдами, які пригнічують імунну систему.

Зараз загальна кількість заражених цією інфекцією в країні оцінюється в 8848 осіб. У державній лікарні "Махараджа Ешвантрао" пацієнти заповнили більшість ліжок, залишивши тільки 185 вільних з 1100 місць.

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За словами завідувача одного з відділень доктора Панді, понад 80% хворих потребують негайного хірургічного втручання.

"Цей сплеск кількості пацієнтів був однозначно несподіваним. Ми раніше бачили один-два випадки хвороби роком раніше. Зараз зараження чорним грибком стало складнішим, ніж COVID-19", – зазначив він.

Що таке Мукормікоз?

Це дуже рідкісна і небезпечна хвороба, яку викликає мукорна цвіль. Вона зустрічається в ґрунті, рослинах, гної, а також гниючих фруктах і овочах. Зазвичай грибок не є небезпечним, але для людей з ослабленим імунітетом, наприклад, хворих на діабет, рак або ВІЛ/СНІД, він може становити смертельну загрозу.

У людей утворюються тромби, виникає сильний біль в носі і горлі, він вражає слизову оболонку і навіть може призвести до сліпоти і смерті. Часто єдиний спосіб лікування таких пацієнтів – видалення ураженого органу.

Вартість протигрибкової внутрішньовенної ін'єкції становить 3500 рупій (близько 47,5 долара) за дозу, а такі ін'єкції потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Заміни цьому препарату немає.

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Як повідомлялося раніше, Індія до жовтня не відновлюватиме експорт вакцин проти коронавірусу, всі зроблені препарати будуть направлятися для внутрішнього використання.

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