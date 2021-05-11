Ракета влучила прямо в будинок. В Ізраїлі дві особи загинули через обстріли (відео)

Фото: REUTERS/Nir Elias
Дві жительки Ізраїлю загинули після попадання в будинок ракети, запущеної палестинськими терористами з сектору Газа 11 травня.
Про це повідомляє місцеве видання Весті.
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Інцидент стався в місті Ашкелон після того, як один із снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок. Загинули дві жінки, одній з них 80 років.
У соцмережах публікують відео з місця вибуху:
Кілька інших осіб було поранено – одна з них знаходиться в критичному стані, у решти – легкі поранення.
Тільки за останню годину з Гази випустили по місту понад 70 ракет. На цьому тлі Армія оборони Ізраїлю закликає жителів залишатися в бомбосховищах до подальшого повідомлення.
Від початку доби палестинці вісім разів влучили в цивільні об'єкти в Ашкелоні. Один з ракетних ударів прийшовся по школі – ніхто не постраждав, оскільки навчальний заклад пустував через скасовані заняття на тлі безпекової ситуації.
У місцевій лікарні стверджують, що з моменту останньої ескалації надали допомогу близько 70 потерпілим.
Крім того, палестинці обстрілюють і місто Ашдод на півдні країни. Одна з ракет влучила в житловий будинок – про жертви на місці поки що не повідомлялося, проте судячи з кадрів з місця вибуху, було завдано великих руйнувань.
Нагадаємо, що новий виток насильства між Ізраїлем та Палестиною почався 10 травня – на тлі протистояння арабів та євреїв на Храмовій Горі угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" випустили сотні ракет з сектору Газа. Атаку вже засудили США та Україна.
На цьому тлі посольство рекомендує українцям в Ізраїлі зберігати пильність і уважно відстежувати повідомлення місцевої влади.