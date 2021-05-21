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Перемир'я між Ізраїлем і Палестиною набуло чинності

21 травня, 02:21

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За кілька годин до початку режиму припинення вогню ізраїльські міста біля Гази були обстріляні ракетами, одна людина поранена

Перемир'я між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАСофіційно розпочалося з 2:00 ночі п'ятниці, 21 травня. Поки що все спокійно, але чи будуть сторони дотримуватися режиму припинення вогню, сказати складно.

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За кілька годин, які минули з початку оголошення перемир'я в четвер увечері, ізраїльські міста біля Гази були обстріляні ракетами і мінометами, в результаті чого одна людина поранена, передає The Times of Israel.

Сирени в цьому районі вмикалися ще за 15 хвилин до початку перемир'я.

Водночас, за інформацією видання, великі ізраїльські міста не обстрілювали.

З початку нинішнього загострення конфлікту в Ізраїлі через ракетні обстріли з сектору Гази загинули 12 людей, зокрема 5-річний хлопчик і 16-річна дівчинка, сотні отримали поранення. За той же час загинули, згідно з повідомленнями палестинського МОЗ, 227 палестинців, зокрема 64 дитини і 38 жінок.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів Ізраїлю в четвер увечері ухвалив рішення про припинення вогню в секторі Гази з другої години ночі 21 травня. Представник ХАМАС також підтвердив введення "взаємного і одночасного" припинення вогню з Ізраїлем о 02:00 п'ятниці.

Раніше держсекретар Ентоні Блінкен під час розмови з головою МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив, що США очікують деескалації на шляху до припинення вогню в районі сектору Гази.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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