Перевзувся? Після скандалу Кіссинджер зробив несподівану заяву щодо України

Політик змінив свою думку щодо війни Російської Федерації з Україною

Генрі Кіссинджер змінив свою думку щодо війни РФ з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США у 1973-1977 роках Генрі Кіссинджер заявив, що Росія вже програла "стратегічну" війну проти України. За його словами, це пов'язано з нездатністю навіть віддалено досягти початкових цілей вторгнення. Так, політик змінив свою думку про війну Російської Федерації з Україною.

Про це Кіссинджер розповів в інтерв'ю ексгенеральному директору Alphabet/Google Еріку Шмідту.

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За словами колишнього держсекретаря США, території України, захоплені окупантами після 24 лютого, не можуть залишатися під їхнім контролем і мають бути повернені. Тому слід "укладати угоду про припинення вогню та вести переговори".

Крім того, Кіссинджер наголосив, що, якщо судити з історії, нинішня угода Росії та Китаю "без обмежень" не може тривати довго. Ключовим питанням, яке постає перед США, є відносини з КНР. Він зазначив, що ці держави мають уникати сповзання у стан "перманентної конфронтації", в якій будь-яка кількість менших конфліктів може перерости у катастрофічну війну.

"Єдина альтернатива тому курсу, на який ми вже йдемо, – це залучення Китаю як учасника загальної міжнародної системи. Щонайменше, лідери обох країн повинні регулярно зустрічатися та встановлювати готові засоби зв'язку, щоб уникнути помилкових суджень та прорахунків, які можуть призвести до війни", – сказав Кіссинджер.

Нагадаємо, раніше Генрі Кіссинджер натякнув на компроміс із Росією, який нібито має запропонувати Україна заради припинення війни та відчуження Москви – віддати частину територій.

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Аваков обізвав Кіссинджера старою перечницею

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав ексдержсекретаря США Генрі Кіссинджера старою перечницею. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Аваков згадав, що Кіссинджер 10 років тому — у вересні 2012 року — прогнозував, що через 10 років Ізраїлю не стане.

"Готуйте до Близького Сходу без Ізраїлю", — процитувала його газета The New York Post.

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Уривок з газети The New York Post

Проте Кіссинджер помилявся.

"І ось через 10 років 99-річний Кіссинджер у Давосі знову вирішив вигуляти своїх тарганів і висловився про Україну. Ізраїль бореться з ворогами і зникати не збирається. Україна робить те саме! А Кіссинджер — стара перечниця", — написав Аваков.

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