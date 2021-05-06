Перша країна дозволила Pfizer для вакцинації підлітків

У найближчі дні також очікується рішення Агентства США з лікарських засобів про застосування вакцини Pfizer для дітей старше 12 років

Канада дозволила використання вакцини проти коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей у віці від 12 років. Причому Канада стала першою країною, яка схвалила її з цього віку.

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Про це заявили в середу в МОЗ країни, передає Le Figaro.

"Дозвіл на використання першої вакцини в країні для профілактики COVID-19 у дітей – важливий крок у боротьбі Канади з пандемією. Ми першими в світі дозволили вакцину Pfizer для дітей 12-15 років", – заявила головний радник Міністерства охорони здоров'я Канади Супрія Шарма.

У МОЗ Канади стверджують, що, за результатами випробувань, після введення другої дози ефективність вакцини Pfizer у захисті від COVID-19 становила 100% порівняно з понад 90% у дорослих.

У найближчі дні також очікується рішення Агентства США з лікарських засобів (FDA) про застосування вакцини Pfizer для вакцинації підлітків.

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Компанії Pfizer Inc і BioNTech SE подали документи на схвалення їхнього препарату для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років наприкінці квітня.

Нагадаємо, Україна уклала контракт з фармацевтичною компанією Pfizerпро постачання до кінця року ще 10 млн доз вакцини від коронавірусу – таким чином, сукупна кількість препарату перевищить 20 млн доз.

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