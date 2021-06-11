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Перша країна в світі. Ізраїль повністю заборонив торгівлю хутром (відео)

11 червня 2021 12:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Держава Ізраїль наклала повну заборону на продаж хутра, це перший такий прецедент у світі

В Ізраїлі заборонили натуральне хутро. Колаж "Сегодня"

В Ізраїлі заборонили натуральне хутро. Колаж "Сегодня"

Ізраїль заборонив продавати натуральне хутро. Це перша країна в світі, яка відмовилася торгувати шкурами тварин.

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Багато європейських держав намагаються регулювати це питання. Деякі закрили хутряні ферми. Інші – заборонили лише окремі види. Але повністю на національному рівні так і не відмовилися.

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Ізраїль зробить це вже в грудні.

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Нагадаємо, згідно з дослідженнями Національної академії аграрних наук України, хутрові ферми продукують безліч відходів, які знижують родючість ґрунту і забруднюють ґрунти шкідливими речовинами.

У відходах виробництва з норок – високий вміст азоту і фосфору. Якщо цих речовин у водоймі буде занадто багато, вода почне цвісти, через що відбувається масовий мор риби.

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