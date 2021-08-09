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Перші випадки з'явилися ще в 2019 році. У Китаї заявили, що ковід просочився з США

9 серпня 2021 8:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Китайські вчені заявляють, що в США намагаються очорнити їх країну і таким чином приховати свою провину

У світі розглядають кілька версій походження коронавірусу.

У світі розглядають кілька версій походження коронавірусу. / Фото: Pixabay

Після того, як США показали докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані, у Китаї заявили, що перші випадки зараження сталися у США ще раніше – в грудні 2019 року.

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Про це пише китайський таблоїд The Global Times – англомовна газета друкованого органу Компартії КНР "Женьмінь жибао". ЗМІ посилається на дані The Palm Beach Post.

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Що написали у матеріалах?

Американське ЗМІ пише, що у травні влада Флориди нібито видалила дані про 171 пацієнта. Йшлося про перші в регіоні можливі пацієнти з COVID-19. Автори пишуть, що перші симптоми у них з'явилися ще 1 січня, коли вважалося, що хвороба поширюється лише в Китаї.

А в китайському The Global Times додали, що в грудні і січні 2019 го у Флориді нібито виявили 26 заражених коронавірусом, вісім з яких не подорожували і не контактували з іншими хворими. Це значно раніше, ніж у Китаї.

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"Щоб політизувати пандемію і очорнити Китай, США, можливо, приховали справжню ситуацію з раннім поширенням вірусу в країні", – сказав вірусолог з Уханьского університету Ян Чжаньци.

Зазначимо, Китай і США вже давно звинувачують один одного в походженні коронавірусу. Однак нещодавно і в ВООЗ, яка розслідує появу ковіду, заявили, що поки рано виключати версію про поширення вірусу після витоку з лабораторії у Китаї. Після цього Китай відмовився продовжити розслідування з ВООЗ, звинувативши організацію у "політичному позерстві".

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