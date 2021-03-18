Перші в світі. Гібралтар завершив вакцинацію

Все доросле населення отримало дві дози вакцини

Британська заморська територія Гібралтар першою в світі завершила вакцинацію від коронавірусу.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок, повідомляє The Telegraph.

Обидві дози вакцини отримали близько 26 тисяч жителів території віком від 18 років. Препарат доправляли з Великої Британії.

Зазначимо, що загальна чисельність населення Гібралтару становить 35 тисяч осіб. Факторами швидкої вакцинації стали мала кількість жителів, невелика територія і безперервне постачання вакцини з Британії.

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Нагадаємо, що серед лідерів вакцинації – Ізраїль. У країні 5,1 мільйона осіб отримали першу дозу, а 4,4 мільйона – другу.

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Раніше ми повідомляли, що за минулу добу, 17 березня, в Україні вакцинували проти COVID-19 9832 особи. Всього з початку кампанії зроблено щеплення 81 755 особам.

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