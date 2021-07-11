Перший мільярдер на орбіті. Річард Бренсон летить в космос (відео)

Після запуску з космопорту Америка в штаті Нью-Мексико шестеро членів екіпажу досягнуть лінії Кармана і зможуть відчути невагомість

Суборбітальний корабель Unity з Річардом Бренсоном на борту готується до запуску. Фото: колаж "Сьогодні"

Британський бізнесмен Річард Бренсон збирається зробити 11 липня, свій перший політ в космос, ставши першим мільярдером на орбіті Землі, обігнавши засновника Amazon Джеффа Безоса, політ якого запланований на 20 липня.

Його компанія Virgin Galactic, яка виступає організатором польоту, буде вести трансляцію запуску.

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1,5-годинний політ почнеться о 16:00 за українським часом з космопорту Америка, розташованого в пустелі в штаті Нью-Мексико.

Разом з Бренсоном на орбіту Землі відправляться п'ять інших членів екіпажу – два професійних пілоти і троє топ-менеджерів Virgin Galactic. Після цього компанія планує відкрити еру космічного туризму – 250 тис. доларів депозиту за квитки внесли вже близько 600 осіб.

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Після запуску літаки-носії SpaceShipTwo і WhiteKnightTwo доставлять суборбітальний корабель Unity на висоту в 15 км, після чого відокремляться і апарат продовжить політ самостійно. Через 90 секунд польоту на швидкості 4 тис. км/год екіпаж Unity опиниться на висоті в 90 км, де проходить лінія Кармана – тут відчувається невагомість і можна спостерігати округлість землі. Після цього почнеться приземлення.

Нагадаємо, що Джефф Безос оголосив про свої плани підкорити космос раніше за Бренсона, проте вирушить туди пізніше. Уже відомі чотири з шістьох членів екіпажу його корабля New Shepard.