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Пірати захопили судно в Гвінейській протоці: 15 моряків у заручниках, один загинув

24 січня, 02:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пірати розібрали на судні майже все навігаційне обладнання

Біля узбережжя Нігерії в Гвінейській протоці пірати захопили турецьке вантажне судно Mozart, яке йшло під прапором Ліберії з Лагоса в Кейптаун.

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Про це повідомив турецький телеканал NTV.

За інформацією телеканалу, жертвою нападу став механік судна, громадянин Азербайджану, 15 моряків – громадян Туреччини, взяли в заручники, серед них є поранені.

Зазначається, що пірати залишили корабель з полоненими, а троє моряків, що залишилися на судні, вивели його в безпечну гавань.

Водночас "Sputnik Азербайджан" пише, що один із трьох членів екіпажу, які залишилися на кораблі, Фуркан Ярен, зумів зв'язатися з турецькою стороною і розповів, що пірати розібрали на їхньому судні майже всі навігаційні пристрої і тепер він веде корабель практично наосліп.

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Президент Туреччини Ердоган розмовляв з Яреном по телефону і з’ясував, що судно з трьома членами екіпажу наразі рухається в бік Габону

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Нагадаємо, в африканському порту Касабланка одеські моряки відбили атаку піратів, які напали на судно Viking Diamond. Одеситам вдалося своїми силами затримати й знешкодити зловмисників.

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Нігерія Туреччина пірати моряки судно
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