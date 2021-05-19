"Бенкетують" собаки і ворони. В Індії на берег річки вимило сотні тіл

В Індії зазвичай спалюють мерців, але деякі загортають тіло в білу тканину і кидають у воду

В Індії сотні тіл людей вимило на берег річки Ганг. Жителі північного штату Уттар-Прадеш побоюються, що це тіла померлих від коронавірусу.

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Про це повідомляє ВВС.

Через те, що кількість жертв коронавірусу досягла піку, людям ніде ховати своїх родичів. За офіційною статистикою, в Індії було зафіксовано понад 279 млн смертей. Однак експерти впевнені, що насправді кількість летальних випадків може бути в кілька разів вище.

Нещодавно в селі Чауса в Біхарі 71 труп вимило на берег річки. Також десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар, на них "бенкетували" дикі собаки і ворони.

В Індії зазвичай спалюють мерців. Але ті, хто не можуть дозволити собі кремацію, загортають тіло в білу тканину і кидають у воду. Також деякі в річку відправляють тіла дітей, незаміжніх дівчат і померлих від інфекцій або укусів змій.

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Нагадаємо, катастрофічна ситуація з ковідом в Індії викликає занепокоєння всього світу. Один зі штатів зіткнувся з моторошної проблемою – сім'ї померлих від COVID-19 скинули їх тіла в священний для індусів Ганг.

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