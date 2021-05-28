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Лист із погрозою вибуху Ryanair відправили після повороту літака до Мінська – Proton

28 травня, 11:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Раніше стало відомо, що повідомлення про мінування повітряного судна надійшло на пошту аеропорту через півгодини після того, як влада розповіла про бомбу екіпажу

Літак Ryanair на стоянці в аеропорту.

Літак Ryanair на стоянці в аеропорту. / Фото: Pixabay

Швейцарський сервіс безпечної електронної пошти Proton підтвердив, що лист із загрозою вибуху на борту літака Ryanair Афіни – Вільнюс було відправлено після того, як літак змінив маршрут і повернув у бік Мінська.

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Про це Reuters повідомили в компанії Proton Technologies AG.

"У нас немає достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу у їхньому розслідуванні після отримання юридичного запиту", – йдеться в заяві швейцарської компанії.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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