Лист із погрозою вибуху Ryanair відправили після повороту літака до Мінська – Proton

Раніше стало відомо, що повідомлення про мінування повітряного судна надійшло на пошту аеропорту через півгодини після того, як влада розповіла про бомбу екіпажу

Літак Ryanair на стоянці в аеропорту. / Фото: Pixabay

Швейцарський сервіс безпечної електронної пошти Proton підтвердив, що лист із загрозою вибуху на борту літака Ryanair Афіни – Вільнюс було відправлено після того, як літак змінив маршрут і повернув у бік Мінська.

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Про це Reuters повідомили в компанії Proton Technologies AG.

"У нас немає достовірних доказів того, що твердження Білорусі відповідають дійсності. Ми будемо підтримувати європейську владу у їхньому розслідуванні після отримання юридичного запиту", – йдеться в заяві швейцарської компанії.

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Нагадаємо, у неділю, 23 травня, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли про нібито мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і все це заради арешту колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина.

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За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів Роман Протасевич, якщо лайнер не виконає екстрену посадку в Мінську.

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську