План Саакашвілі не спрацював: результати виборів у Грузії

Центрвиборчком майже закінчив підрахунок голосів і результати не на користь опозиційної партії

Партія Саакашвілі програла вибори в Грузії. Колаж "Сьогодні"

У Грузії відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Після підрахунку майже 100% голосів перемагає провладна партія "Грузинська мрія", випередивши більш ніж на 15% партію Михеїла Саакашвілі, який був напередодні затриманий.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на результати підрахунку Центрвиборчкому.

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Так, на цей момент пораховані голоси з 99,9% виборчих дільниць. "Грузинська мрія" вже набрала 46,65%. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" набирає лише 30,7%, неформальним лідером якої є Саакашвілі.

Партія "За Грузію" отримала підтримку 7,79% виборців.

За даними ЦВК, у виборах взяли участь 1 815 776 людей, що становить 51,92% відсотка від загального числа виборців.

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Відзначимо, що напередодні Михеїл Саакашвілі після прибуття в Грузію закликав співвітчизників підтримати опозицію. Але, судячи з усього, його план не спрацював.

Затримання Саакашвілі в Грузії