Світ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

План Саакашвілі не спрацював: результати виборів у Грузії

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 жовтня, 14:31
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Центрвиборчком майже закінчив підрахунок голосів і результати не на користь опозиційної партії
Партія Саакашвілі програла вибори в Грузії. Колаж "Сьогодні"
Партія Саакашвілі програла вибори в Грузії. Колаж "Сьогодні"

У Грузії відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Після підрахунку майже 100% голосів перемагає провладна партія "Грузинська мрія", випередивши більш ніж на 15% партію Михеїла Саакашвілі, який був напередодні затриманий.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на результати підрахунку Центрвиборчкому.

Реклама

Так, на цей момент пораховані голоси з 99,9% виборчих дільниць. "Грузинська мрія" вже набрала 46,65%. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" набирає лише 30,7%, неформальним лідером якої є Саакашвілі.

Партія "За Грузію" отримала підтримку 7,79% виборців.

За даними ЦВК, у виборах взяли участь 1 815 776 людей, що становить 51,92% відсотка від загального числа виборців.

Реклама

Відзначимо, що напередодні Михеїл Саакашвілі після прибуття в Грузію закликав співвітчизників підтримати опозицію. Але, судячи з усього, його план не спрацював.

Затримання Саакашвілі в Грузії

  • Вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Михеїл Саакашвілі розмістив ролик, у якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
  • Розшукувати колишнього президента Грузії вдень із Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла про обшуки, що проходять.
  • Водночас заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
  • Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною у ЗМІ інформацією, він перебуває у СІЗО Руставі.
  • "Наші правоохоронці провели операцію із затримання на найвищому рівні Михеїла Саакашвілі, що перебував у розшуку. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес тривав під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
  • Вночі з'явилося відео затримання політика.
  • МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави й обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • У неділю вранці з'явилося звернення Саакашвілі до грузинського народу, яке він написав у СІЗО.
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 жовтня 1991. В Єлисейському палаці відбулася зустріч Леоніда Кравчука з президентом Франції Франсуа Міттераном

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.62

Російський рубль (₽)

0.37

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти