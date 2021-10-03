План Саакашвілі не спрацював: результати виборів у Грузії

У Грузії відбулися вибори до органів місцевого самоврядування. Після підрахунку майже 100% голосів перемагає провладна партія "Грузинська мрія", випередивши більш ніж на 15% партію Михеїла Саакашвілі, який був напередодні затриманий.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на результати підрахунку Центрвиборчкому.
Так, на цей момент пораховані голоси з 99,9% виборчих дільниць. "Грузинська мрія" вже набрала 46,65%. Опозиційна партія "Єдиний національний рух" набирає лише 30,7%, неформальним лідером якої є Саакашвілі.
Партія "За Грузію" отримала підтримку 7,79% виборців.
За даними ЦВК, у виборах взяли участь 1 815 776 людей, що становить 51,92% відсотка від загального числа виборців.
Відзначимо, що напередодні Михеїл Саакашвілі після прибуття в Грузію закликав співвітчизників підтримати опозицію. Але, судячи з усього, його план не спрацював.
Затримання Саакашвілі в Грузії
- Вранці 1 жовтня голова Виконавчого комітету реформ при президенті України Михеїл Саакашвілі розмістив ролик, у якому повідомив, що він вже прибув до Грузії.
- Розшукувати колишнього президента Грузії вдень із Зугдіді до Батумі попрямували підрозділи спеціального призначення. Місцева преса повідомляла про обшуки, що проходять.
- Водночас заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе вдень спростував інформацію, що перекидання спеціальних підрозділів здійснено через Саакашвілі. Політики заявляли, що Саакашвілі не перетинав кордон їхньої країни.
- Увечері прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про арешт Саакашвілі. За наявною у ЗМІ інформацією, він перебуває у СІЗО Руставі.
- "Наші правоохоронці провели операцію із затримання на найвищому рівні Михеїла Саакашвілі, що перебував у розшуку. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес тривав під повним контролем", – заявив Гарібашвілі.
- Вночі з'явилося відео затримання політика.
- МЗС України запросило представників посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави й обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- У неділю вранці з'явилося звернення Саакашвілі до грузинського народу, яке він написав у СІЗО.