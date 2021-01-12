Погані новини для України: вакцина CoronaVac показала 50% ефективності

Доцільність застосування такого препарату для імунізації може викликати багато запитань

Розроблена китайською фармкомпанією Sinovac Biotech вакцина від коронавірусу CoronaVac, яку вже погодилася закупити Україна, продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

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Про це повідомляє El Pais, посилаючись на дані бразильського біотехнологічного центру Інститут Бутантан, який проводив випробування розробки.

Медичний керівник відділу клінічних досліджень інституту Рікардо Паласіос пояснив такий низький показник "свідомим вибором" не включати до результатів тих пацієнтів, у яких проявилися бодай найменші симптоми захворювання (включаючи дводенний нежить або головний біль).

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При цьому напередодні були опубліковані результати третьої і фінальної стадії випробувань, згідно з якими CoronaVac показала 78% ефективності за легких випадків COVID-19 і 100% ефективності для запобігання важким і випадкам середньої тяжкості.

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Водночас серед піддослідних не зареєстровано жодного випадку серйозних побічних ефектів, а алергічна реакція виникла лише у 0,3% (випадків анафілаксії при цьому не було).

З 4653 імунізованих учасників випробувань коронавірусом заразилися 85. З них сімом знадобилася медична допомога. Однак скільки діє імунітет після повного курсу імунізації (дві ін'єкції), залишається невідомим.

Втім Рікардо Паласіос вважає, що такі дані замалі, аби мати статистичну значущість, тому необхідні подальші дослідження на більшій кількості добровольців.

Варто зазначити, що напередодні вакцину CoronaVac схвалили для екстреного використання в Індонезії. У цій країні препарат показав ефективність в 65,3%. Навіть це нижче заявленого в українському Міністерстві охорони здоров'я для вакцинації населення нашої країни – очільник відомства Максим Степанов озвучував цільовий показник ефективності в 70%.

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Також повідомлялося, що українська фармакологічна компанія "Лекхім" заявила про намір у 2022 році почати виробництво вакцини CoronaVac

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