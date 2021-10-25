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Щонайменше 25 загиблих: у Нігерії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
25 жовтня, 03:13
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Інцидент стався на незаконному підприємстві
Нині особи жертв не встановлені/Колаж: Сьогодні
Нині особи жертв не встановлені/Колаж: Сьогодні

У Нігерії в штаті Ріверс стався потужний вибух та пожежа на незаконному нафтопереробному заводі. Загинуло щонайменше 25 осіб, у тому числі неповнолітні.

Про це повідомляє Reuters.

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Хто загинув?

Нині особи померли не встановлено, однак відомо, що загинули люди з кількох громад. Раніше представник місцевої поліції підтвердив трагедію, але не озвучив кількість померлих.

Незаконні заводи у Нігерії

Незаконна переробка є звичайним явищем у багатому нафтою районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, щоб отримати прибуток.

Вибух в Афганістані

В Афганістані стався черговий терактв мечеті під час молитви. Щонайменше 62 людини загинули, 70 отримали поранення. Вибух, який ймовірно спровокував смертник, стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий вчинив атаку в найбільшому шиїтському релігійному спорудженні регіону.

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На момент вибуху в мечеті було багато людей, які прийшли на п'ятничну молитву.

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