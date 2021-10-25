Щонайменше 25 загиблих: у Нігерії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі

У Нігерії в штаті Ріверс стався потужний вибух та пожежа на незаконному нафтопереробному заводі. Загинуло щонайменше 25 осіб, у тому числі неповнолітні.
Про це повідомляє Reuters.
Хто загинув?
Нині особи померли не встановлено, однак відомо, що загинули люди з кількох громад. Раніше представник місцевої поліції підтвердив трагедію, але не озвучив кількість померлих.
Далі по темі
Незаконні заводи у Нігерії
Незаконна переробка є звичайним явищем у багатому нафтою районі дельти в Нігерії, оскільки бідні місцеві жителі використовують трубопроводи для виробництва палива для продажу, щоб отримати прибуток.
Вибух в Афганістані
В Афганістані стався черговий терактв мечеті під час молитви. Щонайменше 62 людини загинули, 70 отримали поранення. Вибух, який ймовірно спровокував смертник, стався в мечеті Бібі-Фатіма, що знаходиться в південному афганському місті Кандагарі. Невідомий вчинив атаку в найбільшому шиїтському релігійному спорудженні регіону.
На момент вибуху в мечеті було багато людей, які прийшли на п'ятничну молитву.
Читайте також
- Під Харковом у чоловіка в руках вибухнула граната. Йому відірвало фаланги пальців.
- В Одеській області чоловік підпалив свій будинок і підірвався на гранаті. Внаслідок вибуху він помер.