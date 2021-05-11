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По Тель-Авіву випустили 130 ракет – в Ізраїлі зростає число жертв (відео)

11 травня, 21:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ізраїльські ППО не встигають перехоплювати всі ракети, що летять з сектору Газа – одна влучила в автобус, інша вбила жінку на вулиці

Фото: REUTERS/Nir Elias

Фото: REUTERS/Nir Elias

Після ліквідації кількох ватажків палестинських бойовиків по ізраїльському Тель-Авіву було здійснено масовану ракетну атаку – з сектору Газа випустили по місту і його околицях близько 130 ракет.

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Про це повідомляє Times of Israel.

Система ППО "Залізний купол" перехопила частину снарядів, але інші впали в населених пунктах біля Тель-Авіва – Холоне, Гіватаїмі, Рамат-Гані і Рішон-ле-Ціон. В результаті було поранено не менш як вісім осіб, зокрема 5-річну дівчинку.

За даними ізраїльської радіостанції "Кан", в Рішон-ле-Ціоні загинула жінка віком близько 50 років. Раніше повідомлялося про двох інших загиблих у результаті бомбардувань ізраїльської території палестинцями.

У Холоні одна з ракет влучила в автобус прямо на очах у натовпу глядачів. В результаті постраждали шість осіб – у них травми середнього або легкого ступеня тяжкості.

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В передмісті Ашкелону ракета влучила в сховище пального, викликавши масштабну пожежу.

Ракети знищуються прямо над аеропортом Бен-Гуріон. Робота повітряної гавані тимчасово припинена – йде евакуація, всі вильоти скасовані, а рейси, що прибувають, перенаправляють на Кіпр.

Відповідальність за ракетний обстріл на себе взяли бойовики з угруповання "Ісламський джихад", пригрозивши посилити атаки. А ВПС Армії оборони Ізраїлю завдали ряд нових авіаударів по сектору Газа.

Більше про те, через що почався новий конфлікт Палестини й Ізраїлю і до чого він може приpвести, читайте на нашому сайті.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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