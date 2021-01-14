Чому Ізраїль бомбить Сирію і коли це закінчиться

У ніч на середу, 13 січня, ВПС Ізраїлю завдали найпотужніший ракетний удар по сирійських військових об'єктах за останні три тижні. У результаті бомбардування східних районів Сирії Дейр-ез-Зор і Альбу-Камаль загинули щонайменше 57 осіб, причому сирійців з них менше половини, решта – афганці та іракці. За даними іранських ЗМІ, серед убитих іранців немає. Всього було нанесено 18 ракетних ударів. Про причини конфлікту і чим він може закінчитися читайте в матеріалі "Сьогодні".

Ізраїль бомбить Сирію ось уже 10 років

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Відтоді, як 2011 року в Сирії спалахнула громадянська війна, Ізраїль завдав по її території сотні ракетних ударів. Різні джерела називають від 39 до 50 масованих атак, в ході яких було знищено 135 цілей і вбиті 217 осіб.

У їх числі – чотири мирних жителі, 12 сирійських військових, 124 бійці різних угруповань несирійського походження, 56 бійців "Хезболли" та іракського ополчення "Аль-Хашд аш-Шааб" і 21 військовослужбовець іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Тільки в минулому листопаді були зафіксовані чотири ізраїльські атаки в період з 18 по 26 листопада. У жовтні був завданий один удар. З 31 серпня по 14 вересня – п'ять ударів . Наступні ракетні атаки були здійснені 25 і 30 грудня.

У передостанній раз Ізраїль завдав удару по позиціях на півдні і південних околицях Дамаска 7 вересня, убивши трьох іранських ополченців.

Які цілі атакує Ізраїль

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По-перше, військові бази, на яких розміщені проіранські збройні формування. По-друге, місця зберігання та виробництва як самих балістичних ракет, що в свою чергу обстрілюють територію Ізраїлю (Тель-Авів особливо підкреслює, що кожен удар по сирійській території носить характер відповіді), так і електронної апаратури для точного наведення ракети на ціль. По-третє, сирійські об'єкти ППО.

Щоправда, як зазначають журналісти порталу військової історії Warhead, більшу частину сирійського ППО "давно пора здати в музей", і особливої небезпеки вона не представляє. З 2014 року сирійцям вдалося збити лише один ізраїльський літак.

З якої причини бомблять

Причини дві. По-перше, на сирійській території безконтрольно діють незаконні шиїтські формування, в яких перебуває чимало іранських бойовиків. По-друге, Сирія стала коридором для транспортування з Ірану до Лівану зброї – з якої, власне, і обстрілюють ізраїльські території.

"З початком громадянської війни в Сирії вплив Ірану на сирійську армію і сирійський істеблішмент багаторазово зріс. Підконтрольні Тегерану шиїтські добровольці афганського і пакистанського походження зробили багато для того, щоб президент республіки Башар Асад утримався при владі", – пише портал Warhead.

У січні Інститут досліджень в галузі національної безпеки в Тель-Авіві опублікував щорічний рейтинг загроз для Ізраїлю. Номером третім (після пандемії коронавірусу і внутрішньої політичної кризи) в ньому називається іранська загроза. У числі іншого в звіті говориться, що постійні бомбардування військових цілей в Сирії не дають Ірану загалом і "Хезболлі" зокрема закріпитися як слід на території країни.

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"Хоча початок війни проти Ізраїлю не очікується, окремі події можуть перерости в значну ескалацію, передусім на північному фронті", – написав у Twitter голова Інституту Амос Ядлін, колишній очільник військової розвідки, генерал-майор у відставці.

Чому остання за часом атака була наймасованішою?

Таким чином Тель-Авів голосно заявив не тільки Ірану і Сирії, але насамперед адміністрації новообраного президента США Джо Байдена, що залишається непохитним у своїй позиції. Про це написав усе той же Амос Ядлін в своєму Twitter.

За його словами, іранці повинні знати, що Ізраїль "не перестане працювати в Сирії навіть при Байдені", сирійцям потрібно розуміти, що за свободу дій, яку вони дають іранцям на своїй території, вони платитимуть "високу ціну", а адміністрація у Вашингтоні, що приходить, повинна враховувати, що "крім ядерної проблеми, є ще один напрямок негативної діяльності Ірану, з яким необхідно розібратися".

Коли Ізраїль припинить бомбити Сирію?

З одного боку, Ізраїль не бажає нової повноцінної війни, хоча і готовий до неї. З іншого боку, обстріли триватимуть, поки територію Сирії не покине останній іранський солдат.

Нагадаємо, нещодавно до іранського парламенту був внесений законопроєкт, який зобов'язує уряд Ірану вжити заходів щодо "знищення" Ізраїлю до 2041 року.

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