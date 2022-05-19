Чому Ізраїль "сидить на паркані" замість активної боротьби з агресором Путіним

Прем'єр Беннет вибрав виключно гуманітарну місію. Проте на нього вже почали давити

Українське питання стає чутливим для Нафталі Бенета. Путін поки що задоволений / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У вівторок, 17 травня до Києва повернулося посольство Ізраїлю на чолі з послом Міхаелем Бродським. Наступного дня стало відомо, що Ізраїль поставив 2 тисячі касок та 500 жилетів для цивільних служб України. Два місяці тому у Львові за підтримки влади Ізраїлю було розгорнуто польовий шпиталь. З моменту початку війни 24 лютого з Ізраїлю в Україну було доставлено тонни гуманітарних вантажів, включаючи медикаменти.

На цьому, власне, поки що все, при тому, що понад 60% громадян цієї країни підтримують Київ у боротьбі проти російського агресора та вимагають надання більш вагомої допомоги. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому нинішня влада Ізраїлю не надає Україні зброї і не вводить санкції проти Росії.

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Обстановка

Публічно представники влади Ізраїлю в середині березня засудили порушення територіальної цілісності України та напад Росії на громадянське населення. В цілому ж у розв'язаній президентом Росії Володимиром Путіним війні в Європі уряд Нафталі Беннета воліє зайняти нейтральну позицію. Як в Ізраїлі кажуть – позиція "сидіння на паркані", сподіваючись, що все швидко закінчиться і не знадобиться допомога цієї близькосхідної країни у приборканні агресора. Агресора, з яким Ізраїль має свої дуже важливі домовленості.

Госпіталь від Ізраїлю у Львові, яким скористалися тисячі біженців

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У середині березня глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід підтвердив, що країна підтримає санкції проти Росії. Вона не запровадить аналогічні з ЄС та США, але не допустить їхнього обходу за допомогою своїх інститутів.

"Ізраїль не стане шляхом обходу санкцій, накладених на Росію США та іншими західними країнами. МЗС Ізраїлю узгоджує питання разом із партнерами, включаючи Банк Ізраїлю, Міністерство фінансів, Міністерство економіки та промисловості, Управління аеропортів, Міністерство енергетики та інші", — написав у твіттері Лапід .

Небажання запровадити аналогічні західні заборони проти уряду та бізнесу РФ в Ізраїлі пояснюють відсутністю відповідних законів у країні.

"У законодавстві немає можливості застосовувати якісь санкції проти іншої країни, і в історії Ізраїлю такого не було. Ще раз хочу наголосити, що Ізраїль не порушуватиме або якимось чином діятиме в обхід тих санкцій, які були прийняті", – розповів посол Бродський у інтерв'ю "Укрінформу".

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Зброя

Позиція офіційної влади Ізраїлю щодо надання Україні сучасної зброї дуже схожа на ту, яку донедавна займав уряд німецького канцлера Олафа Шольца – українці не вміють ним користуватися, а на навчання піде більше часу, ніж прогнозуються воєнні дії.

"Я розмовляв зі спікером Кнесета і закликав його дати Україні "Залізний купол", адже це оборонна техніка. На що він відповів, що не дають лише тому, що близько року потрібно навчатися, як користуватися цією системою. Я йому сказав, що під час війни на ходу навчатимуться", – розповів у квітні головний рабин України Моше Асман в ефірі на YouTube-каналі "Україна 24".

Друга відмовка: якщо надати зброю ЗСУ, то ми втратимо посередника у врегулюванні конфлікту.

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"Є десятки країн, які надають військову допомогу Україні. І є 2-3 країни, які підтримують активні контакти і з Україною, і з Росією. Ізраїль – одна з них. Постачання зброї Україні звело б нанівець ці зусилля та виключило б можливість ізраїльського посередництва ", – написав посол Бродський на своїй сторінці у Facebook .

Але постачання в Україну безпілотників "Байрактар" не заважає президентові Туреччини вести діалог із Путіним.

Договір із Путіним

Найголовніша причина такої позиції в тому, що Ізраїль знаходиться в регіоні, який скоріше нагадує порохову бочку, яку будь-якої миті можуть підірвати сусіди – ворожі держави.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху домовився з Путіним із сирійського питання

"У нашої країни є свої дуже серйозні загрози. Це насамперед Іран, який постійно виношує плани з озброєння ракетами проіранських бойовиків у Сирії та Лівані. І ось ця іранська загроза, яка постійно наростає, вона для Ізраїлю є загрозою номер один для безпеки і виживання. Саме тому починаючи з 2015 року – з моменту, коли Росія ввела свої війська, авіацію та флот до Сирії – у Ізраїлю з'явилася негласна домовленість з президентом Путіним, яка була укладена попереднім прем'єром Ізраїлю Нетаньяху про те, що ізраїльська авіація буде наносити удари по іранських об'єктах і складах і конвоях зі зброєю в регіоні, а російська авіація і системи ППО цього не помічатимуть. Ця домовленість дуже потрібна Ізраїлю і потрібно зберегти добрі відносини з Росією, розуміючи, що якщо у найближчому майбутньому вибухне війна проти нас, нам доведеться виплутуватися самостійно", – розповів сайту "Сегодня" Шимон Бріман, ізраїльський журналіст і експерт із відносин Ізраїль-Україна.

Перспективи

Змінитись позиція влади Ізраїлю може. На це зараз працюють три фактори:

настрій громадянського суспільства,

тиск США – стратегічних союзників Єрусалиму,

тиск посла України в Ізраїлі

"З Вашингтона, із Держдепартаменту США Ізраїль уже отримав меседжі, що час Ізраїлю рішучіше виявляти свою підтримку Україні і Вашингтон не розуміє цієї нейтральності. Дуже активно працює ваш посол Євген Корнійчук. Він дуже рішуче взявся до справи і в колах ізраїльського уряду його вже сприймають як постійного траблмейкера, який вимагає від ізраїльських міністерств та відомств більш рішучої підтримки", – наголосив Шимон Бріман.

Суспільність

Трохи компенсувати нерішучість ізраїльської влади намагається громадянське суспільство, яке запустило безліч благодійних проектів на підтримку України та ЗСУ без огляду на Кремль.

Наймасштабніша організація Israeli Friends of Ukraine, яка щотижня проводить нові акції на підтримку України. Її волонтери зібрали та відправили в Україну сотні тон медикаментів та необхідних речей як для біженців, так і для наших солдатів. Обсяг допомоги такий, що цій організації довелося створити цілий логістичний центр, який спрямовує допомогу у найгарячіші точки України.

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