Русский
$ 27,67
33,67
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Майже півсотні загиблих: Палестина заявила про нові жертви ударів Ізраїлю (відео)

12 травня, 14:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

МОЗ Палестини повідомляє про 48 загиблих, в Ізраїлі, за даними ЗМІ, загинули 5 людей

Число жертв атак Ізраїлю на сектор Газа зросло до 48, число поранених – до 304. У числі загиблих – жінка і десять дітей

Реклама

Про це повідомив МОЗ Палестини, передає The Times of Israel.

Представник Армії оборони Ізраїлю Хідаят Зільберман тим часом повідомив, що з вечора понеділка з території сектору Газа по Ізраїлю було випущено більше 1050 ракет і мінометних снарядів.

Читайте також: "Заплатять кров'ю": Нетаньягу пообіцяв продовжити атаки на ХАМАС

На даний момент ЗМІ повідомили про десятки поранених і п'ять загиблих жителів Ізраїлю:

В тренді
Цукерберг завів кіз. Імена у них незвичайні (фото)
  • 11 травня дві жінки загинули після того, як ракета потрапила в житловий будинок в Ашкелоні, ще одна жінка загинула в Рішоні ле-Ціон, місті в 7 км від Тель-Авіва.
  • 12 травня ЗМІ повідомили, що в результаті прямо попадання ракети в місті Лод загинула 16-дівчина і її батько.
Реклама

Тим часом в соцмережах з'явилося відео, як ВПС Ізраїлю наносять обіцяні авіаудари в районі Хан-Юнуса.

Також повідомляється, про заворушення в місцях проживання арабів в самому Ізраїлі. У мережу потрапило відео сутичок із застосуванням зброї між євреями і арабами в ізраїльському місті Лод. У населеному пункті введено надзвичайний стан.

Більш детально читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці (оновлено).

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)
Українок затримали за розпусту в Туреччині: гарячі кадри (фото, відео)Україна
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомо
На Землю несеться 20-тонна ракета: катастрофа загрожує Нью-Йорку та Пекіну – що відомоСША
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодні
МАУ серйозно скинула ціну на 10 напрямків: куди можна полетіти вже сьогодніЕкономіка
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах
Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"Інші країни
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в Туреччині
Туристів немає, пляжі порожні: що нині відбувається на відпочинку в ТуреччиніУкраїна
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвести
Передвоєнна ситуація – через що почався конфлікт Палестини та Ізраїлю і до чого він може призвестиВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти