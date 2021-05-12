Майже півсотні загиблих: Палестина заявила про нові жертви ударів Ізраїлю (відео)

МОЗ Палестини повідомляє про 48 загиблих, в Ізраїлі, за даними ЗМІ, загинули 5 людей

Число жертв атак Ізраїлю на сектор Газа зросло до 48, число поранених – до 304. У числі загиблих – жінка і десять дітей

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Про це повідомив МОЗ Палестини, передає The Times of Israel.

Представник Армії оборони Ізраїлю Хідаят Зільберман тим часом повідомив, що з вечора понеділка з території сектору Газа по Ізраїлю було випущено більше 1050 ракет і мінометних снарядів.

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На даний момент ЗМІ повідомили про десятки поранених і п'ять загиблих жителів Ізраїлю:

11 травня дві жінки загинули після того, як ракета потрапила в житловий будинок в Ашкелоні, ще одна жінка загинула в Рішоні ле-Ціон, місті в 7 км від Тель-Авіва.

12 травня ЗМІ повідомили, що в результаті прямо попадання ракети в місті Лод загинула 16-дівчина і її батько.

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Тим часом в соцмережах з'явилося відео, як ВПС Ізраїлю наносять обіцяні авіаудари в районі Хан-Юнуса.

Також повідомляється, про заворушення в місцях проживання арабів в самому Ізраїлі. У мережу потрапило відео сутичок із застосуванням зброї між євреями і арабами в ізраїльському місті Лод. У населеному пункті введено надзвичайний стан.

Більш детально читайте в матеріалі Ізраїль і Палестина виявилися на грані війни: всі подробиці (оновлено).

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем