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Майже рекорд. Американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редакторка розділу Україна
17 серпня, 07:35
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Рейс став одним з небагатьох, які могли евакуювати одночасно таку кількість людей
Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Фото: Courtesy
Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Фото: Courtesy

Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Евакуаційний рейс ВВС США з Кабула до Катару наблизився до рекорду за кількістю людей, які коли-небудь літали на літаках Boeing.

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Про це повідомляє Defence One.

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", – йдеться в повідомленні.

Афганці, що вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.

"Ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки", – уточнило джерело видання.

5 тисяч осіб за добу

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Американські військові прагнуть нарощувати темпи евакуації людей з аеропорту Кабула і вийти на показник у 5 тис. вивезених осіб за добу, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Щойно ми посилимо можливості, зможемо вивозити близько 5 тис. осіб за добу", – сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

При цьому Кірбі пояснив, що для цього потрібно використовувати як військово-транспортні, так і цивільні пасажирські літаки.

Він також зазначив, що американські військові мають усе необхідне, щоб в разі необхідності завдавати удари по терористах в Афганістані, не маючи в цій країні баз. Однак, за його словами, проведення подібних операцій стане складнішим після відходу військового контингенту з Афганістану.

При цьому Кірбі наголосив, що тепер у США досконаліший механізм збору розвідданих про Афганістан, ніж це було 2001 року, коли Вашингтон починав там військову операцію.

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Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни:

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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