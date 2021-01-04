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Заборонили навіть алкоголь: Норвегія посилила обмеження через COVID-19

4 січня, 02:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нові обмеження вводяться на два тижні

Влада Норвегії ухвалила рішення з понеділка, 4 січня, посилити карантинні обмеження через зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це повідомила в неділю, 3 січня, прем'єр-міністр країни Ерна Сульберг, передає DW.

Прем'єр Норвегії підкреслила, що норвежці мають не допустити нової хвилі захворювання в країні.

З 4 січня в країні на два тижні вводяться такі обмеження:

  • заборона на продаж алкоголю у ресторанах і барах, а також на різних заходах;
  • зустрічі вдома дозволяються в компанії не більше п'яти осіб;
  • у магазинах і торгових центрах буде регулюватися кількість відвідувачів;
  • на післякарантинний час переносяться спортивні та розважальні заходи в приміщеннях.

Крім переліченого влада рекомендує громадянам відмовитися від поїздок країною і за кордон, і в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

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Зазначимо, Норвегія порівняно з іншими країнами поки досить успішно справляється з пандемією COVID-19 – у країні зараз одна з найнижчих в Європі кількість нових випадків зараження.

Нагадаємо, наприкінці грудня Норвегія стала черговою країною Євросоюзу, в якій виявили мутований штам коронавірусу, що циркулює у Великій Британії.

Водночас ще в жовтні норвезькі вчені заявляли, що в країні виявлено новий підвид коронавірусу SARS-CoV-2, яким заразитися легше, ніж раніше.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Норвегія карантин алкоголь коронавірус обмеження
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