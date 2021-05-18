Підтримка США, теракт в Ізраїлі та помста Ердогана – останні новини про конфлікт у секторі Газа

На Близькому Сході триває війна – журналісти "Сьогодні" розповідають про головні події

На Близькому Сході триває масштабний конфлікт, війська Ізраїлю і бойовики руху ХАМАС обмінюються ударами. Журналісти "Сьогодні" розповідають про головні події дня.

Теракт в Ізраїлі

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В Армії оборони Ізраїлю заявили, що в місті Хеврон терорист відкрив вогонь по солдатах, а після кинув у них саморобний вибуховий пристрій. Однак злочинця нейтралізували, ніхто з військових не постраждав.

Ракетні обстріли із сектору Газа

За минулу ніч бойовики ХАМАС випустили близько 90 ракет у бік Ізраїлю. Більшість з них система "Залізний купол" змогла перехопити. Інформації про потерпілих поки що немає.

Армія Ізраїлю вразила п'ять будинків командирів ХАМАС

Військові завдали ударів по п'яти будинках командирів руху ХАМАС у секторі Газа. Як зазначає ізраїльська армія, ці локації бойовики використовували з терористичною метою.

Крім цього, ЦАХАЛ вразив кілька пускових ракетних майданчиків на території анклаву, а також команду операторів протитанкових ракет.

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"Терористична організація ХАМАС знову відкрито демонструє, що навмисно розміщує військові цілі посеред густонаселених цивільних районів у секторі Газа. Армія оборони Ізраїлю вживає всіх можливих заходів обережності, щоб не завдати шкоди мирним жителям під час своєї оперативної діяльності", – відзначили в пресслужбі.

В ООН попереджають про неконтрольовані наслідки

На тлі загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив про небезпеку "неконтрольованих наслідків" кризи для всього регіону.

"Необхідно негайно зупинити цей безглуздий круговорот кровопролиття, терору і руйнування", – сказав він, відкриваючи надзвичайне засідання Ради Безпеки.

Генсек також розкритикував Ізраїль через ракетний удар по висотній будівлі в секторі Газа, в якій розміщувалися офіси кількох міжнародних ЗМІ.

Байден став на бік Ізраїлю

Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу наголосив на необхідності перемир'я між сторонами конфлікту.

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Після телефонного дзвінка видання Axios, посилаючись на свої джерела, повідомило, що адміністрація президента США не назвала конкретних термінів для закінчення операції Ізраїлю проти ХАМАС, проте попередила, що її можливості щодо стримування міжнародного тиску зменшуються.

Крім того, Штати втретє заблокували резолюцію ООН, що вимагає поступок від обох сторін.

Чого хоче ХАМАС?

Ізраїльський журналіст Аншель Пфеффер у колонці для газети Times висловив думку, що ХАМАС почав обстріл території Ізраїлю через важке фінансове становище – пожертвування в Європі стало збирати складніше, а арабські країни майже припинили фінансову підтримку (за винятком Катару).

За цих обставин руху залишається робити ставку на Іран, відносини з яким були ускладнені через різні позиції щодо громадянської війни в Сирії. Ескалація конфлікту з Ізраїлем – вагома заявка на підтримку з Тегерана, вважає журналіст.

Ліван атакує

Військові заявили, що з боку Лівану в напрямку Північного Ізраїлю було випущено шість ракет, які так і не перетнули кордон. У відповідь артилерійські сили Ізраїлю обстріляли об'єкти пусків на ліванській території.

Ізраїль знищив підводний дрон ХАМАС

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Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео удару по автономному підводному апарату в північній частині сектору Газа. Згідно із заявою, це запобігло очевидній спробі теракту з моря.

Підводний дрон був доставлений на узбережжя північної частини сектору Газа і,очевидно, мав бути застосований для нападу на ВМС Ізраїлю. Ударами з повітря і з моря знищено сам апарат і автомобіль, який доставив його на берег.

Ердоган хоче помститися Ізраїлю і проклинає Австрію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати науку" Ізраїлю через атаки на Палестину.

"Я зазначив, що Туреччина найбільш жорстко реагує на напади Ізраїлю на Палестину і продовжує це робити, а також підкреслив, що міжнародна спільнота має дати Ізраїлю сильну і стримчу науку через ці нерозсудливі напади" , – сказав він.

Крім того, турецький лідер у своєму виступі в Анкарі різко розкритикував рішення Австрії підняти над деякими федеральними будівлями в Відні прапори Ізраїлю.

"Я проклинаю австрійський уряд, який вивісив ізраїльський прапор на будівлі адміністрації канцлера. Підняти на своїй державній будівлі прапор терористичної держави – значить ототожнювати себе з терором. Мабуть, Австрія намагається змусити мусульман заплатити за вчинений нею геноцид євреїв".