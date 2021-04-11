Підозрюють кібератаку: в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія (фото, відео)

В Ірані в розподільній електричній мережі на ядерному об'єкті сталася аварія. Це сталося на наступний день після того, як Тегеран запустив на цьому об'єкті нові сучасні центрифуги для збагачення урану.

Реклама

Про це повідомляє Reuters.

Підземний ядерний об'єкт втратив електроенергію всього через кілька годин після запуску нових удосконалених центрифуг, здатних швидше збагачувати уран.

"Інцидент не призвів до жертв або забруднення. На об'єкті в Натанзі, розташованому в пустелі в центральній провінції Ісфахан, було відключено електрику", – сказав офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді.

Депутат з Тегерана Малек Шаріат Ніасар, який є представником комітету з енергетики іранського парламенту заявив, що інцидент був "дуже підозрілим", що викликало побоювання стосовно можливого "саботажу і проникнення".

Реклама

/ Фото: REUTERS

У свою чергу представниця Міжнародного агентства з атомної енергії коротко відреагувала на ситуацію: "Ми – в курсі повідомлень ЗМІ. У нас немає коментарів на даному етапі".

Відзначимо, що підземний об'єкт в Натанзі є центральним елементом іранської програми збагачення урану і контролюється інспекторами Міжнародного агентства з атомної енергії, наглядового органу ООН в області ядерної енергетики.

У ЗМІ пишуть, що це могла бути кібератака Ізраїлю. Якщо це правда, то інцидент ще більше загострить напруженість між двома країнами, вже залученими в тіньовий конфлікт на всьому Близькому Сході.

Реклама

Відзначимо, що 10 квітня церемонія введення в експлуатацію центрифуг 164 IR-6 і 30 IR-5 на підземному об'єкті в Натанзі транслювалася в ефірі державного телебачення.

На думку експертів, введення в експлуатацію вдосконалених центрифуг є порушенням іранської ядерної угоди з боку Тегерана. Міжнародна угода дозволяє цій країні проводити обмежене збагачення урану тільки за допомогою центрифуг типу IR-1.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Натанз постраждав від загадкового вибуху на заводі по зборці сучасних центрифуг, який пізніше влада охарактеризувала як саботаж. Зараз Іран відновлює цей об'єкт.

Реклама

/ Фото: REUTERS

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблю Ізраїлю в Аравійському морі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама