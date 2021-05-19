Загинули майже 230 людей. У секторі Газа підрахували кількість жертв ізраїльських атак

У секторі Газа від ударів Армії оборони Ізраїлю загинули не менше 227 людей.

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Про це повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" з посиланням на управління охорони здоров'я Гази

Як повідомляється, серед загиблих 64 дитини і 38 жінок.

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Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що станом на ніч понеділка 17 травня ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зараз є два шляхи вирішення конфлікту в районі сектору Газа. Один з них – окупація території.

Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден очікує значну деескалацію в районі сектору Газа найближчим часом

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