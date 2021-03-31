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Почервоніння, висип і металевий присмак: найнезвичайніші побічні реакції на COVID-вакцину

31 березня, 14:45

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Розповідаємо про найрідкісніші побічні ефекти після вакцинації

Незважаючи на те що побічні ефекти від вакцинації проти COVID-19 досить рідкісне явище, все ж деякі вакциновані скаржаться на порушення в організмі після щеплення.

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Найчастіші побічні ефекти всіх щеплень: біль у місці введення вакцини, втома, головний біль і біль у м'язах. Менш поширені побічні ефекти – нудота, озноб і лихоманка.

Сайт "Сьогодні" розповідає про найрідкісніші побічні ефекти після вакцинації.

1. Висип по всьому тілу

Найсхильнішим до ризику такого побічного ефекту буде будь-хто, у кого алергія на склад вакцини, пише медичний портал healthline. В Україні перед вакцинацією необхідно відповісти сімейному лікарю на низку запитань, після яких буде зрозуміло – можна вам вакцинуватися чи ні.

До людей з підвищеним ризиком алергічної реакції належать ті, хто раніше відчував анафілаксію від медичних препаратів, їжі і укусів комах.

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Нещодавно в США був випадок, коли у 74-річного чоловіка через чотири дні після вакцинації американським щепленням Johnson & Johnson на більшій частині тіла почала злазити шкіра і з'явився яскраво-червоний висип.

Зазвичайо, такий побічний ефект – нешкідлива відповідь імунної системи на укол, що зникає протягом тижня. Чоловік видужав і зміг повернутися додому після п'яти днів, проведених в лікарні.

Що кажуть експерти: алергічні реакції зустрічаються дуже рідко, і коли вони дійсно виникають, висип легко лікувати. Тільки 1 людина з 100 тисяч відчуває таку проблему.

2. Металевий присмак у роті

Такий побічний ефект у вакцинованих проявляється вкрай рідко і може зберігатися протягом декількох днів. Фактично це побічний ефект, який був зареєстрований при вакцинації, прийомі антибіотиків і знеболювальних.

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У деяких випадках вакциновані повідомляють, що смак відчувається як солоний, гіркий або прогірклий.

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Що кажуть експерти: металевий присмак у роті не вважається небезпечним і з часом повинен зникнути. Зазвичай на це йде кілька днів.

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

Фото: REUTERS/Ivan Alvarado

3. Порушення згортання крові

У деяких країнах фіксували випадки серйозного порушення згортання крові у вакцинованих пацієнтів препаратом компанії AstraZeneca, пише Тhe Wall Street Journal. Уряд цих країн висловив побоювання, що ця вакцина може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, у тому числі і утворення тромбів.

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Про порушення згортання крові пацієнтів повідомили в Австрії, Нідерландах, Словаччині, Італії і в Грузії. Були смертельні випадки.

Але після того як європейський регулятор підтвердив безпеку розробки, деякі країни ЄС оголосили про відновлення вакцинації препаратом.

Що кажуть експерти: утворення тромбів у вакцинованих було викликано аутоімунною реакцією.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв, що побічні реакції – це індивідуальні особливості людини. Оскільки побічні ефекти можуть з'явитися після введення будь-якої вакцини.

За його словами, поки в Україні фіксували несерйозні алергічні реакції: почервоніння в місці ін'єкції або підвищення температури до 37-38,5 градуса на кілька годин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що ситуація з коронавірусом в Україні найближчим часом погіршитися ще більше.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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