Євросоюз захищає Білорусь: Польща зробила перший крок

Завершити будівництво стіни планують до червня 2021 року

/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордоні з Польщею розпочато будівництво паркану з Білоруссю. Про це повідомила прессекретар Прикордонної служби Польщі Анна Михальська, пише WNP.

Роботи з будівництва капітальної огорожі на кордоні з Білоруссю почалися з встановлення паль та бетонування, паралельно виготовляють сталеві прогони.

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Стіна заввишки сягатиме 5,5 метра, а завдовжки споруда буде майже 190 кілометрів.

Будівництво коштуватиме бюджету Польщі приблизно $160 млн.

Польща вирішила побудувати паркан на кордоні з Білоруссю у 2021 році, після різкого збільшення потоку мігрантів з країн Близького Сходу.

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Зіткнувшись із міграційною кризою, Польща розглядає варіант продовження захисного паркану від білоруського кордону до України.

Міграційна криза

Починаючи з літа Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців, заздалегідь завезених на літаках білоруських, російських та турецьких авіакомпаній.

Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила на кордон з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.

21 грудня стало відомо, що білоруські спецслужби почали застосовувати новий спосіб перекидання нелегальних мігрантів через кордон ЄС.

Усі відгороджуються одне від одного

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав владу добудувати проєкт "Стіна" на кордоні, який він розпочав ще у 2014 році.

20 листопада 2021 року військовослужбовці Сил оборони і співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) Естонії розпочали будівництво тимчасової прикордонної огорожі на східному кордоні країни.

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Європейський Союз допоможе Україні облаштувати кордони з Білоруссю та Росією, на це нам потрібно 17 мільярдів гривень.