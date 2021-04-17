Русский
$ 27,96
33,46
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Напівгола протестувальниця намагалася зірвати прощання з принцом Філіпом

17 квітня, 18:45

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Жінка ближче до кінця хвилини мовчання в пам'ять про герцога Единбурзького побігла, вигукуючи гасла

Похорон чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа не обійшовся без казусу. Під час хвилини мовчання протестувальниця ледь не зірвала церемонію.

Реклама

Активістка наполовину роздяглася і побігла, вигукуючи гасла проти забруднення планети, знущань над тваринами і викидів в атмосферу, повідомляє Reuters.

За парканом Віндзорского замку зібралося чимало британців, які хотіли висловити свої співчуття королеві. Вони і стали свідками протесту. Сама церемонія, яка проходила за кам'яними стінами, не зупинялася.

В тренді
Україні нема про що непокоїтися: Пентагон пообіцяв нову допомогу
Відео Reuters

17 квітня в Віндзорському замку попрощалися з принцом Філіпом. Головні моменти церемонії дивіться за посиланням.

Раніше ми розповідали, хто з членів королівської сім'ї був на похоронах герцога Единбурзького.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Великобританія похорон принц Філіп
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларів
Єгипетський суд арештував Ever Given. З власника судна вимагають мільярд доларівІнші країни
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандал
Вакцина CoronaVac малоефективна: в Китаї пояснили скандалІнші країни
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаун
В Індії стався спалах COVID-19: медсистемі загрожує крах, а країні – локдаунІнші країни
Ексклюзив!
Ексклюзив! "Гола" українка розкрила справжню мету фотосесії в Дубаї (відео)Фаново
Вакцинація за кордоном – чи можуть українці отримати COVID-щеплення в іншій країні (відео)
Вакцинація за кордоном – чи можуть українці отримати COVID-щеплення в іншій країні (відео)Інші країни
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбувається
Есмінці США не пливуть у Чорне море? Ми розібралися, що відбуваєтьсяСША

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти