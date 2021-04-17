Напівгола протестувальниця намагалася зірвати прощання з принцом Філіпом

Жінка ближче до кінця хвилини мовчання в пам'ять про герцога Единбурзького побігла, вигукуючи гасла

Похорон чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа не обійшовся без казусу. Під час хвилини мовчання протестувальниця ледь не зірвала церемонію.

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Активістка наполовину роздяглася і побігла, вигукуючи гасла проти забруднення планети, знущань над тваринами і викидів в атмосферу, повідомляє Reuters.

За парканом Віндзорского замку зібралося чимало британців, які хотіли висловити свої співчуття королеві. Вони і стали свідками протесту. Сама церемонія, яка проходила за кам'яними стінами, не зупинялася.

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Відео Reuters

17 квітня в Віндзорському замку попрощалися з принцом Філіпом. Головні моменти церемонії дивіться за посиланням.

Раніше ми розповідали, хто з членів королівської сім'ї був на похоронах герцога Единбурзького.

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