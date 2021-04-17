Напівгола протестувальниця намагалася зірвати прощання з принцом Філіпом

Похорон чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа не обійшовся без казусу. Під час хвилини мовчання протестувальниця ледь не зірвала церемонію.
Активістка наполовину роздяглася і побігла, вигукуючи гасла проти забруднення планети, знущань над тваринами і викидів в атмосферу, повідомляє Reuters.
За парканом Віндзорского замку зібралося чимало британців, які хотіли висловити свої співчуття королеві. Вони і стали свідками протесту. Сама церемонія, яка проходила за кам'яними стінами, не зупинялася.
17 квітня в Віндзорському замку попрощалися з принцом Філіпом. Головні моменти церемонії дивіться за посиланням.
Раніше ми розповідали, хто з членів королівської сім'ї був на похоронах герцога Единбурзького.
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