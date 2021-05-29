Помочився в чашку. У Канаді депутат влаштував по відеозв'язку "шоу" для колег

Однопартієць канадського прем'єра Джастін Трюдо під час відеоконференції в парламенті помочився в чашку, це помітили колеги

Член канадського парламенту від Ліберальної партії прем'єра Джастіна Трюдо Вільям Амос, який в квітні під час відеоконференції постав перед колегами абсолютно голим, знову потрапив у скандал. Тепер парламентарій на очах у своїх колег помочився в чашку.

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Про це повідомляє CNN.

Вільям Амос сказав, що інцидент стався в середу, 26 травня, коли він віртуально був присутній на засіданні Палати громад.

"Я мочився, не розуміючи, що був перед камерою. Хоча це і було випадково, це було абсолютно неприпустимо, і я приношу свої вибачення. Я глибоко збентежений своїми діями і тими стражданнями, які вони могли заподіяти кому-небудь, хто був свідком цього ", – написав депутат в Twitter.

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Політик додав, що тимчасово перестане виконувати обов'язки і звернеться за допомогою – правда, за якою саме, він не уточнив.

Нагадаємо, 14 квітня під час віртуального парламентського засідання Вільямом Амосом з'явився перед камерою голим. Інші парламентарії встигли зняти його на фото.

Тоді Амос заявив, що камера випадково включилася, коли він перевдягався в робочий одяг після пробіжки.

Раніше повідомлялося, що в Бразилії учасник муніципальної ради Ріо-де-Жанейро зайнявся сексом зі своєю дівчиною, забувши відключитися від відеоконференції.