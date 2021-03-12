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Популярні ліки можуть запобігти зараженню COVID-19 – вчені

12 березня, 00:08

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У дослідженні взяли участь приблизно 10 тисяч осіб

Аспірин може запобігти зараженню коронавірусом і скоротити тривалість захворювання.

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До такого висновку прийшли ізраїльські вчені, передає The Jerusalem Post.

Дослідники проаналізували дані приблизно 10 тисяч осіб, які пройшли тестування на COVID-19 в період з 1 лютого по 30 червня 2020 року.

З'ясувалося, що у тих, хто регулярно вживає низькі дози аспірину, ймовірність заразитися вірусом на 29% нижче.

"Це спостереження можливого позитивного впливу низьких доз аспірину на інфекцію COVID-19 є попередніми, але здається дуже багатообіцяючим", – сказав професор Елі Маген з лікарні Барзілай в Ізраїлі.

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Дослідники також помітили, що ті, хто приймав аспірин і заразився коронавірусом, видужували в середньому на два або три дні швидше тих, хто не приймав.

Раніше американські вчені виявили у вакцини від коронавірусу Moderna побічний ефект у вигляді шкірних запалень.

Також нещодавно вчені в Британії заявили, що вакцини від коронавірусу більш ефективні для молодих людей, ніж для людей похилого віку.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Ізраїль вчені коронавірус аспірин
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