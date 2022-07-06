Після блокування РФ у Казахстані пролунав вибух на нафтовому родовищі

Внаслідок вибуху загинули робітники

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Казахстані вранці 6 липня стався вибух на одному із найбільших нафтових родовищ Тенгіз. Там проводили гідравлічний тест, і одна з труб не витримала тиску. Forbes.

Внаслідок вибуху загинули двоє робітників, ще троє постраждали, заявили в місцевій поліції. Медична допомога надається трьом робітникам, які отримали різні тілесні ушкодження.

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Нафтогазове родовище Тенгіз – одне з найбільших у Казахстані, запаси нафти оцінюються у 3,2 млрд тонн.

Конфлікт із Росією

Вибух стався на тлі рішення російського суду призупинити роботу морського термінала у Новоросійську, через який Казахстан експортував нафту з Тенгізу, на 30 діб.

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Таке рішення ухвалив Приморський суд Новоросійська через порушення у сфері транспортування, які нібито виявив "Ространснагляд".

Через нафтовий термінал КТК у Чорному морі експортується найбільше ресурсу з Казахстану (80%). Загальна потужність складає 67 млн тонн на рік, трубопровід з'єднує родовища нафти на заході Казахстану та в Каспійському морі.