Після Бучі міністра оборони Німеччини відправляють у відставку — Кох

Крістіна Ламбрехт гальмує постачання озброєння

Крістіну Ламбрехт можуть відправити у відставку/Фото: Facebook Альфред Кох, колаж: "Сьогодні"

Російський опозиційний громадський діяч Альфред Кох заявив, що після звірств окупантів у Бучі, міністра оборони Німеччини Крістіну Ламбрехт можуть відправити у відставку через гальмування постачання озброєння

Про це Кох сказав журналістам каналу "Україна 24 Євгену Кисельову та Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДОМ.

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"Ходять чутки, що міністра оборони у відставку відправляють за гальмування постачання озброєння Німеччиною. Сьогодні наш прем'єр-міністр Баварії Зедер виступив із різкою критикою міністра оборони. Сказав, що НАТО головний з постачання озброєння і схоже з неї робитимуть "цапа відбувайла" і ставити нового міністра, теж, до речі, наче жінка, яка повинна буде все це прискорити. Тому що стверджується, що всі необхідні рішення давно прийняті і просто йде бюрократична тяганина", — сказав Кох.

Також він зазначив, що у міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт "у лоб" запитали, чому вона не постачає давно погоджені бронетранспортери в Україну. Вона відповіла, що вони зайняті на бойовому чергуванні через зобов'язання перед НАТО.

"Тому вона не має вільних бронетранспортерів", — зазначив Кох.

Підтримка України зброєю

Німеччина підтримує посилення військової допомоги українському уряду.

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"Ми знаходимося в ситуації, коли НАТО солідарне з Україною, а з іншого боку, Росія, яка чітко дала зрозуміти, що для них немає червоних ліній". Ми підтримуємо Україну зброєю, чого не робили в минулому, тому що реальність така жорстоко змінилася", — заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ефірі CNN.

За її словами, Німеччині довелося змінити курс на 180 градусів, бо Україна потребувала нашої військової підтримки.

"Ми робили все, щоб уникнути цієї війни, але Путін вирішив зробити зворотне, і тому зараз ми також постачаємо зброю в Україну", – зазначила Бербок.

Вона зазначила, що Путін розпочав війну, ґрунтуючись на брехні, в яку сам вірить.

"Коли мій канцлер, коли інші, як президент Франції, говорять із Путіним, очевидно, вони кажуть йому, що він почав цю війну з брехні, що він порушив міжнародне право... але він, очевидно, не слухає мого канцлера та інших міжнародних партнерів". Ті кілька людей, які залишилися навколо нього, хто може з ним говорити, не наважуються розповісти йому правду про реальність в Україні, що його війська не є настільки успішними, як вони, очевидно, думали в минулому", – сказала вона.

Міністр закордонних справ Німеччини додала, що відповідальність за припинення війни в Україні лежить на президентові РФ Володимирі Путіні.

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"Це в руках Путіна. Він той, хто розпочав війну без жодних причин. Тепер він зобов'язаний припинити війну. Жорстока реальність у тому, що сам Путін вибрав… вести війну проти мирного населення і вести війну проти європейського мирного порядку", – зазначила вона.

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