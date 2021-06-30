Підходить до кінця ціла глава в історії. Останні німецькі солдати покинули Афганістан

Солдати збройних сил ФРН були спрямовані в Ісламську Республіку після терактів в США 11 вересня 2001 року

Службовці бундесверу повертаються до Німеччини з Афганістану на чотирьох військових літаках. Фото: DW

Місія збройних сил Німеччини (бундесверу) в Афганістані закінчена. У вівторок, 29 червня, останні залишалися у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі німецькі солдати на чотирьох військових літаках були передислоковані до Німеччини.

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Як повідомляє DW, серед солдатів, хто залишив центральноазіатську республіку, були і представники спеціального підрозділу KSK, які здійснювали охорону табору і забезпечили безпеку виведення військ.

"Підходить до кінця ціла глава в історії, інтенсивна місія, яка кинула виклик бундесверу і суттєво вплинула на його становлення, в тому числі і в боях. Місія, в ході якої отримали поранення душі і тіла наших солдатів, в ході якої ми втрачали людей і оплакували загиблих", — заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

За даними бундесверу, в ході 20-річної місії загинули 59 німецьких солдатів.

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Зазначимо, до травня в Афганістані перебували 1100 німецьких солдатів. Німеччина серед країн НАТО володіла другим за чисельністю військовим контингентом в Ісламській Республіці, поступаючись лише США.

Бундесвер в Афганістані

Солдати бундесверу були спрямовані в Афганістан після терактів, скоєних в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року. У грудні того ж року бундестаг видав перший мандат на участь німецьких військових в місії під командуванням НАТО на Гіндукуш. У грудні 2014 року Північноатлантичний альянс завершив 13-річну військову операцію в країні і з 1 січня 2015 року розпочав місію "Рішуча підтримка", спрямовану на навчання афганських урядових військ. У квітні альянс повідомив про початок виведення з Ісламської Республіки сил, що беруть участь в цій місії.

Раніше ми повідомляли, що Велика Британія має намір вивести всі свої війська з Афганістану.

Також нагадаємо, адміністрація нового президента США Джо Байдена припинила виведення американських військ з Німеччини.

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