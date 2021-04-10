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Тінь 30-років жаху крові і смертей нависла над Великобританією: через що повстала Північна Ірландія

10 квітня, 11:42

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Люди вийшли на вулиці через умови Brexit

У Північній Ірландії вже тиждень тривають акції протесту, які перейшли в масові заворушення. Їх пов'язують з невдоволенням умовами Brexit.

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Про це повідомляє Reuters.

Що зараз відбувається в країні

9 квітня протестуючі прийняли рішення тимчасово зупинити протести як данину поваги королеві Єлизаветі і королівській сім'ї, після смерті принца Філіпа. Вони розвісили плакати зі словами підтримки в пробританських районах.

Але в ніч на п'ятницю в Белфасті відбулося одне з найбільш жорстоких зіткнень за останні роки. Там люди в масках кидали цеглини і бомби із запальною сумішшю в поліцію.

Відео: REUTERS

"На сьогоднішній день спостерігається вражаюча колективна нездатність належним чином зрозуміти масштаб і природу гніву юніоністів і лоялістів", – йдеться в повідомленні Ради лоялістських спільнот.

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/ Фото: REUTERS

Кордон між Північною Ірландією і континентальною Великобританією

Протестуючі переконані, що потрібно узгодити прикордонні угоди з Ірландією, що входить в ЄС. Після Brexit влада ввела перевірки і тарифи на деякі товари, що переміщуються з континентальної Великобританії в Північну Ірландію.

Відео: Сьогодні

Крім того, за умовами Brexit між Північною Ірландією і рештою території Великобританії повинен з'явитися митний кордон. Хоча прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і обіцяв, що в Сполученому королівстві не буде жорстких обмежень, і необмежена торгівля продовжиться, але протестувальники вже зараз, на самому початку шляху, висловлюють невдоволення.

Відео: REUTERS

"Ми неодноразово закликали уряд Її Величності, політичних лідерів і інститути серйозно поставитися до наших попереджень про небезпечні наслідки нав'язування нам цієї жорсткої межі і необхідності серйозного діалогу для вирішення питань. Ми повторюємо це повідомлення зараз", – повідомили в Раді лоялістських спільнот.

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/ Фото: REUTERS

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Порушення карантину на похоронах бойовика

Ще одну причину масових заворушень пов'язують з діями північноірландської прокуратури. В кінці березня вона прийняла рішення не залучати до відповідальності членів націоналістичної партії "Шинн Фейн", які в червні минулого року брали участь в похоронах колишнього бойовика воєнізованого угрупування "Ірландська Республіканська Армія" Боббі Сторі. Тоді, незважаючи на жорсткі обмеження через коронавірус, похорон відвідали близько 2 тис. осіб.

/ Фото: REUTERS

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"У нас є спільноти, які, можливо, готуються до дуже важких вихідних, і ми глибоко стурбовані тим, що насильство може поширитися далі й що це може задати темп і сцену для цього літа", – сказала лідер "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд.

Вона побоюється, що влітку протестанти можуть влаштувати жорстокі марші протестів. Подібні марші проводять щорічно католицькі націоналісти, які хочуть бути частиною об'єднаної Ірландії.

/ Фото: REUTERS

Відзначимо, що представники лоялістських і націоналістичних кіл покладають відповідальність за заворушення один на одного. Політики з обох сторін проте засудили заворушення.

Відео: REUTERS

Протести в Північній Ірландії викликали занепокоєння у світової спільноти. Лондон, Дублін, Вашингтон закликали лоялістів до спокою. Вони згадали про мирну угоду 1998 року, яка поклала край трьом десятиліттям міжрелігійного і політичного кровопролиття.

/ Фото: REUTERS

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Великобританія Ірландія протести північна ірландія Brexit
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