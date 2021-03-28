Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження

28 березня, 13:44

Денис Беспалов Денис Беспалов

За даними дослідників, у кожного п'ятого такого пацієнта з'явилася нова інвалідність

Сім з десяти людей, госпіталізованих з COVID-19, не змогли повністю одужати навіть через п'ять місяців після виписки.

Реклама

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані дослідження британських вчених.

"Наші результати показують велику кількість симптомів, проблем з психічним і фізичним здоров'ям, а також свідоцтва пошкодження органів через п'ять місяців після виписки", – заявила Рейчел Еванс, доцент Університету Лестера і консультант з респіраторних захворювань в лікарнях Лестера.

Читайте також: Вакцинація в Україні: щеплення від COVID-19 отримали втричі менше людей

За даними дослідників, у кожного п'ятого такого пацієнта з'явилася нова інвалідність, і така ж кількість людей або не працює, або їм доводиться міняти роботу за станом здоров'я.

В тренді
Вакцини проти штаму COVID-19 з ПАР виявилися на 30% менш ефективними
Реклама

"Також очевидно, що тим, кому була потрібна штучна вентиляція легенів і які були поміщені в реанімацію, потрібно більше часу для одужання", – сказала Рейчел Еванс.

В рамках британського дослідження було проаналізовано 1077 людей, виписаних з лікарні в період з березня по листопад 2020 року, у яких розвинувся COVID-19.

Згідно з дослідженням, 10 найчастіших симптомів включають:

  • м'язовий біль;
  • стомлюваність;
  • фізичне уповільнення;
  • порушення якості сну;
  • біль або набряк суглобів;
  • слабкість кінцівок;
  • задишку;
  • біль;
  • короткочасну втрату пам'яті;
  • уповільнене мислення.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що підвищення показників смертності від COVID-19 в нашій країні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і більш агресивний.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дослідження коронавірус COVID-19
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19
Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19Інші країни
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZeneca
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації AstraZenecaІнші країни
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носа
AstraZeneca створила COVID-вакцину в формі спрею для носаІнші країни
Розблокування Суецького каналу: рятувальна операція триває, а Сирія обмежує поставки нафти
Розблокування Суецького каналу: рятувальна операція триває, а Сирія обмежує поставки нафтиІнші країни
Україна ризикує знову залишитися без вакцин. Індія призупиняє експорт CoviShield
Україна ризикує знову залишитися без вакцин. Індія призупиняє експорт CoviShieldІнші країни
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцину
Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцинуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти