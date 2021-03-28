Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження

Сім з десяти людей, госпіталізованих з COVID-19, не змогли повністю одужати навіть через п'ять місяців після виписки.
Про це повідомляє CNN з посиланням на дані дослідження британських вчених.
"Наші результати показують велику кількість симптомів, проблем з психічним і фізичним здоров'ям, а також свідоцтва пошкодження органів через п'ять місяців після виписки", – заявила Рейчел Еванс, доцент Університету Лестера і консультант з респіраторних захворювань в лікарнях Лестера.
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За даними дослідників, у кожного п'ятого такого пацієнта з'явилася нова інвалідність, і така ж кількість людей або не працює, або їм доводиться міняти роботу за станом здоров'я.
"Також очевидно, що тим, кому була потрібна штучна вентиляція легенів і які були поміщені в реанімацію, потрібно більше часу для одужання", – сказала Рейчел Еванс.
В рамках британського дослідження було проаналізовано 1077 людей, виписаних з лікарні в період з березня по листопад 2020 року, у яких розвинувся COVID-19.
Згідно з дослідженням, 10 найчастіших симптомів включають:
- м'язовий біль;
- стомлюваність;
- фізичне уповільнення;
- порушення якості сну;
- біль або набряк суглобів;
- слабкість кінцівок;
- задишку;
- біль;
- короткочасну втрату пам'яті;
- уповільнене мислення.
Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що підвищення показників смертності від COVID-19 в нашій країні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і більш агресивний.
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