Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження

Сім з десяти людей, госпіталізованих з COVID-19, не змогли повністю одужати навіть через п'ять місяців після виписки.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на дані дослідження британських вчених.

"Наші результати показують велику кількість симптомів, проблем з психічним і фізичним здоров'ям, а також свідоцтва пошкодження органів через п'ять місяців після виписки", – заявила Рейчел Еванс, доцент Університету Лестера і консультант з респіраторних захворювань в лікарнях Лестера.

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За даними дослідників, у кожного п'ятого такого пацієнта з'явилася нова інвалідність, і така ж кількість людей або не працює, або їм доводиться міняти роботу за станом здоров'я.

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"Також очевидно, що тим, кому була потрібна штучна вентиляція легенів і які були поміщені в реанімацію, потрібно більше часу для одужання", – сказала Рейчел Еванс.

В рамках британського дослідження було проаналізовано 1077 людей, виписаних з лікарні в період з березня по листопад 2020 року, у яких розвинувся COVID-19.

Згідно з дослідженням, 10 найчастіших симптомів включають:

м'язовий біль;

стомлюваність;

фізичне уповільнення;

порушення якості сну;

біль або набряк суглобів;

слабкість кінцівок;

задишку;

біль;

короткочасну втрату пам'яті;

уповільнене мислення.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що підвищення показників смертності від COVID-19 в нашій країні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і більш агресивний.

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