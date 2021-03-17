Посол Британії в Україні зробила щеплення вакциною AstraZeneca: фото

Вакцина проти COVID – це вихід з пандемії, зазначила дипломат

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка заявляла, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca, зробила щеплення від коронавірусу.

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Про це дипломат повідомила в Twitter.

"Мені зробили щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула цього. Вакцина проти COVID – це вихід з пандемії", – написала Сіммонс.

Мелінда Сіммонс. Фото: twitter.com/MelSimmonsFCDO

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Як відомо, все більше країн Євросоюзу зупиняють вакцинацію препаратом компанії AstraZeneca. Однак все ж є держави і організації, які не стали цього робити, і заявили про безпеку британської розробки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не має наміру відмовлятися від вакцини CoviShield від компанії AstraZeneca, поставку нової партії цього препарату з Індії очікують вже наприкінці березня.

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