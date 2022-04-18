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Іспанія повертає своє представництво до Києва

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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18 квітня, 14:56
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Європейські країни поступово повертають свої посольства в столицю України
Незабаром дипломати відновлять роботу в Україні
Незабаром дипломати відновлять роботу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва за кілька днів повернуться посли Іспанії. Про це сказав прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

"За кілька днів ми збираємося знову відкрити посольство Іспанії в Києві на знак підтримки іспанським урядом та суспільством українського народу", – сказав він.

Також він зазначив, що Іспанія разом з Україною і рішуче виступає проти Путіна.

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За його словами, єдність – це головний фактор, що стримує главу Кремля.

Ситуація з дипломатами

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