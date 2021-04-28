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Постраждали 16 дітей і двоє дорослих: в Китаї невідомий напав на дитячий садок

28 квітня, 17:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

У КНР чоловік з ножем напав на вихованців дитсадка- багато дітей постраждали

У Китаї в місті Бейлі невідомий з ножем кинувся на вихованців дитячого садка. Постраждали 16 дітей і двоє дорослих.

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Відео інциденту опублікував один зі свідків. На ньому видно закривавленого від порізів малюка. Деякі з вихованців майже не рухаються. Нападника вже схопила поліція, але чому він пішов на такий жахливий вчинок, поки невідомо.

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Раніше повідомлялося, що влітку 2020 року озброєний ножем чоловік прийшов до школи в селищі Ванф в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні країни і напав на групу школярів неподалік навчального закладу. За даними Global Times, постраждали близько 40 осіб. Серед них – діти, охоронець школи і директор.

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