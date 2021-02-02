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З'являється хронічна нестача: як дефіцит вітамінів впливає на перебіг COVID-19

2 лютого, 15:36

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вчені з'ясували, що після коронавірусу з'являється дефіцит вітаміну А

З початку пандемії коронавірусу вчені фіксують негативний вплив інфекції на організм, серед яких і значне зниження в концентрації вітамінів.

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Медики з Туреччини з'ясували, що концентрація ретинолу (біодоступної форми вітаміну А) була вкрай низькою у пацієнтів з важкою формою COVID-19.

З'ясувалося, що після коронавірусу у деяких пацієнтів були симптоми, дуже схожі на наслідки хронічної нестачі вітаміну А.

Як впливає дефіцит вітамінів на перебіг COVID-19?

Дієтологи з Медичного центру в Чикаго з'ясували, що дефіцит вітаміну D може спровокувати важкий перебіг коронавірусної інфекції. Зазначається, що таке може бути, в тому числі і через сезонну нестачу вітаміну в організмі. Частково складність підтримки рівня вітаміну D пов'язана з тим, що не існує великої різноманітності продуктів, в яких міститься вітамін D у великій кількості.

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Фахівці рекомендують виходити на сонце не менше 15-30 хвилин в день. Крім того, необхідно постійно отримувати поживні речовин зі свого раціону.

Також небезпечною може бути і нестача вітаміну К. В дослідженні Кембриджського університету йде мова, що його дефіцит може призвести до важкого перебігу коронавірусу і навіть раптової смерті. Вітамін К необхідний для регуляції процесів згортання крові і здоров'я легенів, які страждають через коронавірусну інфекцію.

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У період пандемії в усьому світі відзначається високий попит на C, D3 і на препарати цинку. Так, потенційна користь вітамінів при новій інфекції сьогодні активно вивчається, бо вони грають важливу роль в зміцненні організму і його захисті від різних вірусів.

Що кажуть з цього приводу у Всесвітній організації охорони здоров'я?

У ВООЗ нещодавно заявили, що рекомендацій щодо вживання вітамінів D і C, а також цинку здоровим людям з метою профілактики або для лікування коронавірусу COVID-19 немає.

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Глава офісу ВООЗ в Україні лікар Ярно Хабіхт запевняє, що необхідні для організму мікроелементи повинні надходити разом зі збалансованим і різноманітним харчуванням, тому, щоб залишатися здоровим, він рекомендує:

  • вживати здорову їжу;
  • підтримувати фізичну активність;
  • дотримуватися фізичного дистанціювання;
  • носити маски в громадських місцях;
  • користуватися дезинфектором;
  • залишатися вдома при поганому самопочутті.

До речі, при перших симптомах коронавірусу фахівці рекомендують звертатися за допомогою до сімейного лікаря, який призначить правильне лікування.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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