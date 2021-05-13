"Подбав" про природу: Ілон Маск одним твітом обрушив курс біткоїна

Після відмови Tesla приймати Bitcoin як платіжний засіб, криптовалюта впала на 17%

Фото: Reuters

Американський підприємець і винахідник, мільярдер Ілон Маск продовжує грати з курсами криптовалют. Заявою про те, що біткоїни шкодить довкіллю, він обвалив курс Bitcoin на 17%.

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Він виклав в своєму Twitter повідомлення, що компанія Tesla знову почне приймати платежі в Bitcoin, щойно процес їхнього видобутку "перейде на більш стійку енергетику".

"Ми стурбовані, що для майнінгу і транзакцій з біткоїном використовують дедалі більше органічних джерел енергії, особливо вугілля, а це найгірше паливо з усіх з точки зору викидів. Криптовалюта – це хороша ідея... але вона не може обходитися довкіллю так дорого", – заявив бізнесмен.

При цьому Маск додав, що компанія також "вивчає інші криптовалюти, які використовують <1% енергії/транзакції біткоїна". Після цього повідомлення впала не лише ціна Bitcoin, а й вартість акцій Tesla тоже пішла донизу.

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На заяві бізнесмена біткоїн впав з 57271 дол. за "монету" до 47 720. Однак у четвер, 13 травня, о 10:00 за київським часом він оклигав і підріс до 51 294 доларів.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьодні" писав, що під біткоїном захитався трон, а Ethereum може стати головною криптовалютою світу.

Також повідомлялося, що рівно місяць тому біткоін поставив рекорд – 64 829 доларів.

Також нагадаємо, що ще на початку 2021 року за "биток" давали трохи більш як 13 тисяч доларів:

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