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Пожежі у Туреччині: у підпалах зізналися курдські екстремісти

1 серпня 2021 21:22

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Відгалуження "Робочої партії Курдистану" заявило, що влаштувало "диверсійні атаки" на турецькі туристичні пам'ятки, щоб покарати уряд

Курдське угруповання "Діти вогню" взяло на себе відповідальність за пожежі у Туреччині / колаж "Сьогодні"

Курдське угруповання "Діти вогню" взяло на себе відповідальність за пожежі у Туреччині / колаж "Сьогодні"

Відповідальність за підпали лісів у Туреччині взяла на себе екстремістська організація "Діти вогню", яка є відгалуженням "Робочої партії Курдистану", визнаної у країні терористичною.

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Про це повідомило курдське новинне агентство Rojava Network у Twitter.

Згідно з наведеною виданням цитатою із заяви "Ініціативи" Діти вогню", угруповання бере на себе відповідальність за "диверсійні атаки" на туристичні пам'ятки Туреччини, "оскільки турецький режим не розуміє жодної іншої мови і час поставити його на коліна за допомогою вогняного моря".

Слід також зазначити, що курдське агентство Rojava, яке передало заяву екстремістів, через кілька годин підкреслило, що не несе жодної відповідальності за дії "Дітей вогню".

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"Ми, Rojava Network Team, не несемо ніякої відповідальності за дії і підпали організації "Діти вогню" у Туреччині. Ми – новинне агентство, яке щодня повідомляє про інциденти в Курдистані, Іраку, Сирії та Туреччині з 2015 року", – йдеться у їхній заяві.

У Туреччині палає з минулого тижня

Наприкінці липня по всій Туреччині спалахнули лісові пожежі. Полум'я дісталося туристичної провінції Анталья, зокрема, постраждали популярні курорти Бодрум і Мармаріс. У вогні опинилися понад 42 населених пунктів.

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На сьогодні пожежі забрали життя щонайменше восьми людей і понад 180 у лікарнях. Влада евакуювала цілі села.

Пожежі на південному узбережжі Туреччини такі потужні, що дим видно навіть із супутників, але влада стверджує, що більшість осередків вже взяли під контроль.

Про те, що пожежі в Туреччині – не природне явище, а справа рук людини, підозрюють вже кілька днів. Так, ми писали, що:

  • Затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою.
  • Турецька влада не виключає, що причиною лісових пожеж, що поширилися на півдні країни, могли бути підпали.
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31 липня у Туреччині оголосили зоною лихарегіони країни, постраждалі від пожеж у провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османіє.

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