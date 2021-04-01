Познер прилетів на день народження до Грузії і спровокував протести (відео)

У центрі Тбілісі зібралася стихійна акція протесту проти приїзду російського журналіста Володимира Познера, який прилетів відсвяткувати в Грузії свій день народження. Грузини пригадали ведучому його слова про приналежність Абхазії.

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Про це повідомляє видання "Сова".

Телеведучий прилетів до Грузії в супроводі близько 40 друзів і близьких, а під готель, де вони зібралися на вечерю, прийшли місцеві активісти, які свистіли в свистки і барабанили по залізних поверхнях, щоб створити, за їхніми словами шум і "дискомфорт" Познеру і його гостям.

Учасники акції протесту були обурені словами Познера в одному з інтерв'ю про те, що Абхазія ніколи не буде частиною Грузії, а також іншими репліками, якими ведущий підтримував російську окупацію. Крім того, вони поскаржилися, що в готелі проводять свято, незважаючи на комендантську годину, запроваджену через коронавірус.

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"Будь-яке нормальне держава в схожій ситуації, коли приїхав представник російської системи, який конкретно заявляв, що Абхазія не є і не буде частиною Грузії, просто б не впустило в країну", – заявила присутня на мітингу лідер опозиційного руху "Настав час!" Елене Хоштарія

Прибулі на місце поліцейські, не втручалися, але оточили готель, взявши його під охорону.

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Закінчилося все тим, що грузинська Інспекція праці оштрафувала готель, де проходила вечеря, на 10 000 ларі (3000 доларів), а Познера і його гостей вивезли звідти на автобусі під захистом поліції.

Нагадаємо, в листопаді співробітники прикордонної служби не пустили в Україну оператора пропагандистського телеканалуRussia Today.

Ми також повідомляли, що телеведуча російського пропагандистського Першого каналу Катерина Стриженова зламала руку на зйомках передачі.

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