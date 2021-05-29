Ганебне нагадування. У Канаді на місці інтернату знайшли рештки 215 дітей індіанців

На місці інтернату для дітей корінних народів в Канаді знайшли масове поховання, адміністрація школи смерті не документувала

У канадському місті Камлупс в Британській Колумбії на території колишньої школи-інтернату для індіанців виявили масове поховання з рештками 215 дітей. Рештки знайшли за допомогою георадара при обстеженні школи.

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Про це повідомила індіанська громада "Тслеіл-Вотут", яка ініціювала розкопки, передає BBC.

За даними міської влади ці смерті не були задокументовані адміністрацією школи.

"Наскільки нам відомо, ці смерті не були задокументовані. Деяким загиблим дітям було по три роки", – сказала глава громади в місті Камлупс Розанна Казимир.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав це "болючим нагадуванням" про "ганебну сторінку історії нашої країни".

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Школа-інтернат для індіанців в Камлупсі працювала в 1890-1978 роках. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 дітей.

У XIX і XX століттях такі навчальні заклади підпорядковувалися уряду і релігійній владі, туди примусово забирали дітей індіанців, щоб інтегрувати їх в канадське суспільство.

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Приблизно з 1863 по 1998 рік понад 150 000 дітей індіанців примусово забрали з родин в такі школи.

Дітям часто не дозволяли розмовляти рідною мовою або дотримуватися своїх звичаїв. З деким погано поводилися.

Створена в 2008 році комісія для документування впливу даної системи виявила, що багато дітей так і не повернулися в рідні громади.

За останніми даними, в школах-інтернатах померли 4100 дітей.

Нагадаємо, раніше канадський уряд приніс офіційні вибачення індіанцям-аборигенам за насильницьку асиміляцію їхніх дітей.