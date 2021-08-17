Обіцяють не нападати на інші країни. Лідери "Талібан" дали першу прес-конференцію

Лідери ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані 15 серпня, дали свою першу прес-конференцію. Вони запевнили, що не мають наміру нападати на інші країни і збираються ліквідувати виробництво наркотиків.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Гучні заяви
Таліби заявили:
- Афганістан припинить виробляти наркотики;
- вони не збираються атакувати інші країни з території Афганістану;
- не збираються переслідувати тих, хто співпрацював з США та іншими західними країнами;
- дипломатичні відомства всіх країн і міжнародних організацій в Афганістані будуть в безпеці;
- зобов'язуються поважати всі релігійні вірування і духовні цінності;
- мають намір запросити в новий уряд представників різних сил.
Права жінок
Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив під час прес-конференції, що в Афганістані "не буде насильства над жінками", але вони повинні поважати "основні цінності" руху.
"Не буде ніякого насильства стосовно жінок, ніякої дискримінації стосовно жінок в рамках ісламського права. Наші сестри і матері – як сказано в законах шаріату, що є нашою цінністю – є важливою частиною суспільства", – сказав Муджахід. Однак в подробиці він не став вдаватися.
Жінки не вірять в це і, як повідомляється в соцмережах, проводять самотні акції в боротьбі за свої права.
Що насправді
Нагадаємо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися і працювати, їм заборонялося виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.
Зараз 120 українців намагаються покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Про це повідомив прес-секретар МЗС Україна Олег Ніколенко.
Також відомо, що таліби взяли під свій контроль одну з баз в Кабулі, де живуть українці та інші іноземці, і вимагають здати зброю. Їжі і води людям вистачить ще на тиждень.