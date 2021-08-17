Обіцяють не нападати на інші країни. Лідери "Талібан" дали першу прес-конференцію

У Кабулі лідери руху "Талібан" провели першу прес-конференцію, на якій обіцяли ні на кого не нападати і гарантували права жінкам

Лідери "Талібан" поки говорять про мир / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Лідери ісламістського руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані 15 серпня, дали свою першу прес-конференцію. Вони запевнили, що не мають наміру нападати на інші країни і збираються ліквідувати виробництво наркотиків.

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Про це повідомляє агентство Reuters .



Гучні заяви

Таліби заявили:

Афганістан припинить виробляти наркотики;

вони не збираються атакувати інші країни з території Афганістану;

не збираються переслідувати тих, хто співпрацював з США та іншими західними країнами;

дипломатичні відомства всіх країн і міжнародних організацій в Афганістані будуть в безпеці;

зобов'язуються поважати всі релігійні вірування і духовні цінності;

мають намір запросити в новий уряд представників різних сил.

Права жінок

Офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив під час прес-конференції, що в Афганістані "не буде насильства над жінками", але вони повинні поважати "основні цінності" руху.

"Не буде ніякого насильства стосовно жінок, ніякої дискримінації стосовно жінок в рамках ісламського права. Наші сестри і матері – як сказано в законах шаріату, що є нашою цінністю – є важливою частиною суспільства", – сказав Муджахід. Однак в подробиці він не став вдаватися.

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Користувачі Твіттер відзначають, що серед журналістів на прес-конференції не було жінок

Жінки не вірять в це і, як повідомляється в соцмережах, проводять самотні акції в боротьбі за свої права.

Що насправді

Нагадаємо, коли таліби захопили Кабул в 1996 році, вони ввели суворі правила, засновані на законах шаріату. Жінкам доводилося носити паранджу, їм не дозволялося навчатися і працювати, їм заборонялося виходити на вулицю без супроводу. Телебачення, музика і неісламські свята також були під забороною.

Зараз 120 українців намагаються покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Про це повідомив прес-секретар МЗС Україна Олег Ніколенко.

Також відомо, що таліби взяли під свій контроль одну з баз в Кабулі, де живуть українці та інші іноземці, і вимагають здати зброю. Їжі і води людям вистачить ще на тиждень.