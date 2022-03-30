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Уряд Угорщини запідозрили у прослуховуванні посла України

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30 березня, 15:35
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Питання відкрите, звідки глава МЗС Угорщини знає предмет розмови Кулеби зі своїми підлеглими
У Києві розчаровані такими заявами з Будапешта / Колаж "Сьогодні"
У Києві розчаровані такими заявами з Будапешта / Колаж "Сьогодні"

В Україні запідозрили владу Угорщини у прослуховуванні нашого посла у цій країні. Підозри виникли після того, як глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив український уряд у спробі вплинути на очікувані 3 квітня парламентські вибори, посилаючись на розмову глави МЗС України Дмитра Кулеби з нашим послом у Будапешті.

Про це повідомляє телеграм-канал "Сьогодні".

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Новий скандал

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив український уряд у впливі на перебіг виборів, заявивши, що про це йшлося у телефонній розмові між українськими дипломатами та головою зовнішньополітичного відомства України. За його словами, Дмитро Кулеба нібито кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватися про можливість впливу на результати угорських виборів".

Сіярто не став вдаватися до деталей, звідки в нього дані про зміст телефонної розмови між українськими чиновниками. Проте видання "Європейська правда" зазначає, що минулого року в Угорщині спалахнув скандал щодо використання шпигунської програми Pegasus проти опозиційних політиків та журналістів, і в уряді нинішнього прем'єра Віктора Орбана відкрито визнали її застосування.

Реакція Києва

Дмитро Кулеба висловив жаль з приводу таких заяв глави МЗС Угорщини.

"На відміну від поведінки Угорщини в Україні, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, тим більше напередодні виборів. Прикро бачити, як заради короткострокової передвиборчої вигоди міністр Сіярто готовий вигадувати нісенітницю й руйнувати наші з ним відносини, які ми так довго вибудовували. Якщо орден від Лаврова для нього важливіший, ніж стосунки зі мною, то варто так прямо і сказати", – заявив Кулеба у коментарі для "Європейської правди".

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Двосторонні відносини

  • Нинішній владі Угорщини, яка зі скрипом приймає загальноєвропейські санкції проти агресора Росії, дуже не подобається, що антивоєнну тему "осідлала" опозиція на тлі рекордної підтримки України в усьому світі.
  • Головний суперник прем'єр-міністра Віктора Орбана опозиціонер Петер Маркі-Зай підтримав багатотисячну акцію, що відбулася у Будапешті минулими вихідними на підтримку українців та на згадку про загиблих у Маріуполі від російських бомбардувань. За це влада звинуватила його в розхитуванні добросусідських відносин Угорщини з Росією.
  • Трохи раніше той самий Петер Сіярто писав, що Угорщина докладає безліч зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони про закрите небо та транзит зброї через свою територію.
  • Така позиція стає проблемою для інших партнерів Угорщини у регіоні. Наприклад, міністр оборони Чехії Яна Чорнохова відмовилася їхати до Угорщини на зустріч глав оборонних відомств Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) через позицію Будапешта щодо санкцій проти РФ.

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