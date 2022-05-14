Попередження Путіну. G7 не визнають зміни кордонів України

Також глави МЗС G7 додали, що готові ухвалити нові обмеження проти РФ

Країни "Великої сімки" підтримали Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що країни "Великої сімки" (G7) не визнаватимуть зміни кордонів України.

Про це пише ТАСС.

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Глави МЗС G7 підкреслили, що готові ухвалити нові обмеження проти РФ, її представників та інститутів. Крім того, у "Великій сімці" закликали Китай не допомагати РФ в обході санкцій.

Країни G7 нададуть Україні зброю

Міжнародне агентство новин Reutersпише, що G7 обіцяє збільшити військову допомогу Україні, демонструючи єдність проти Росії. Міністри закордонних справ із групи G7 підтримали надання додаткової допомоги та зброї Україні, коли вони зустрілися у п'ятницю, що Німеччина назвала "потужним знаком єдності", щоб поглибити глобальну ізоляцію Росії через вторгнення в Україну.

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