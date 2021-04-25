Русский
$ 28,06
33,81
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Прем'єр Вірменії Пашинян подає у відставку, але продовжить працювати. В чому справа?

25 квітня, 10:08

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він це зробив для того, щоб відповідно до конституції Вірменії була можливість розпустити парламент і провести нові вибори

У неділю, 25 квітня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подає у відставку з поста прем'єра Вірменії. Він це робить для того, щоб провести в країні парламентські вибори.

Реклама

Про це Пашинян сказав у зверненні до нації, яке транслювалося на його сторінці в Facebook.

Слідом за ним пішов у відставку діючий кабмін. Згідно з конституцією Вірменії, для того, щоб розпустити парламент, необхідно, щоб прем'єр подав у відставку. Лише після цього можливе проведення позачергових виборів 20 червня.

Пашинян вже заявив, що після відставки продовжить виконувати обов'язки прем'єра в повному обсязі.

В тренді
Акваріум з лавандою замість захисної маски – бельгієць дивує людей своїм винаходом

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Пашинян анонсував свій відхід у відставку 28 березня на зустрічі з жителями села Арагац в рамках поїздки по Армавірській області.

Реклама

Також нагадаємо, що вірменська опозиція в ультимативній формі вимагала відставки Пашиняна ще починаючи з листопада 2020 року, після поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Вірменія відставка парламент перевибори Нікол Пашинян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причина
Ціни на нафту обвалилися до мінімуму з початку квітня: в чому причинаЕкономіка
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при Путіні
Лукашенко показав справжнє обличчя – дав Зеленському хамську пораду при ПутініІнші країни
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у
Нардеп Шевченко зустрівся з Лукашенко: як відреагували у "Слузі народу" (відео)Влада
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)
Підводний човен Індонезії, що зник, знайшли. Там вже закінчилося повітря (оновлено)Інші країни
Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вчені
Коронавірус викликає тромбоз набагато частіше, ніж вакцина – вченіІнші країни
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальники
НАТО перехопило над Балтією російські винищувачі і бомбардувальникиІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти