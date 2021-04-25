Прем'єр Вірменії Пашинян подає у відставку, але продовжить працювати. В чому справа?

Він це зробив для того, щоб відповідно до конституції Вірменії була можливість розпустити парламент і провести нові вибори

У неділю, 25 квітня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що подає у відставку з поста прем'єра Вірменії. Він це робить для того, щоб провести в країні парламентські вибори.

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Про це Пашинян сказав у зверненні до нації, яке транслювалося на його сторінці в Facebook.

Слідом за ним пішов у відставку діючий кабмін. Згідно з конституцією Вірменії, для того, щоб розпустити парламент, необхідно, щоб прем'єр подав у відставку. Лише після цього можливе проведення позачергових виборів 20 червня.

Пашинян вже заявив, що після відставки продовжить виконувати обов'язки прем'єра в повному обсязі.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Пашинян анонсував свій відхід у відставку 28 березня на зустрічі з жителями села Арагац в рамках поїздки по Армавірській області.

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Також нагадаємо, що вірменська опозиція в ультимативній формі вимагала відставки Пашиняна ще починаючи з листопада 2020 року, після поразки Вірменії у війні за Нагірний Карабах.

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